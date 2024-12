A- A+

ESTADOS UNIDOS Presidente de gigante da área da saúde é assassinado a tiros em Nova York O relatório policial destaca que o executivo, identificado como Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado logo após 6h45 (horário local) no número 1335 da Sexta Avenida

O presidente-executivo da UnitedHealthcare foi morto a tiros em Manhattan na manhã desta quarta-feira. O New York Times confirmou a informação com base num relatório policial e duas fontes familiarizadas com o assunto.

O relatório policial destaca que o executivo, identificado como Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado logo após 6h45 (horário local) no número 1335 da Sexta Avenida, o endereço do hotel New York Hilton Midtown. Thompson foi levado para o Mount Sinai West em estado crítico.





Policiais fazem buscas pelo atirador, que fugiu para a região leste na Sexta Avenida, disse o relatório. Ele estava usando uma jaqueta na cor creme, uma máscara preta na face e uma mochila cinza.

A polícia acredita que Thompson foi vítima de um ataque direcionado. O executivo foi promovido a presidente-executivo da UnitedHealthcare em abril de 2021, liderando um dos maiores braços do grupo UnitedHealth, dedicado aos seguros de saúde. Ele morava em Minnesota.

O UnitedHealth Group, que fornece seguros e benefícios farmacêuticos por meio de várias unidades, é uma das maiores corporações do país. O grupo relatou US$ 372 bilhões em receitas em 2023 (equivalente a R$ 2,25 bilhões, na cotação atual).

