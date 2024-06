Caçador é condenado a 12 anos de prisão na Indonésia por matar seis raros rinocerontes de Java

A- A+

Um tribunal indonésio condenou, nessa quarta-feira, um caçador ilegal a 12 anos de prisão por matar pelo menos seis rinocerontes de Java, uma espécie à beira da extinção.

Os rinocerontes da ilha mais populosa da Indonésia são um dos mamíferos mais ameaçados do mundo, e as autoridades estimam que restem cerca de 82 exemplares na natureza.





“O acusado foi considerado culpado”, disse o presidente do tribunal na província de Banten, no leste de Java. Ele também foi multado em 100 milhões de rúpias (US$ 6.140). “Ele matou, preservou e vendeu partes de animais selvagens protegidos”, disse o juiz.

O caçador Sunendi, que como muitos indonésios tem apenas um nome, foi considerado culpado de matar rinocerontes entre 2019 e 2023 no parque nacional Ujung Kulong, no oeste de Java.

A sentença foi proferida no momento em que o governo e a polícia do país investigam um grupo considerado responsável pela morte de 26 rinocerontes de Java, desde 2019.

Segundo a mídia local, a polícia prendeu cinco membros do grupo nos últimos meses e a busca por outros oito suspeitos continua.

