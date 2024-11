A- A+

DIPLOMACIA Cacatuas, uma leoa e dois ursos: Putin presenteia Coreia do Norte com animais Presente é novo sinal de estreitamento de laços e demonstra 'suporte, gratidão e cuidado', argumenta ministro russo

O presidente russo, Vladimir Putin, presenteou a Coreia do Norte com mais de 70 animais para o zoológico de Pyongyang, anunciou Moscou na quarta-feira. O presente é mais um sinal da aproximação e estreitamento de laços entre os países, aliados contra o Ocidente no contexto da guerra na Ucrânia.



Nos últimos dias, a Ucrânia denunciou que a Coreia do Norte enviou cerca de 11 mil soldados para lutar com o Exército russo. O contingente, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky, poderia chegar até 100 mil.

De acordo com o Ministério de Recursos Naturais da Rússia, foram enviados "uma leoa africana, dois ursos marrons, dois iaques domesticados, cinco cacatuas brancas, 25 faisões de diferentes espécies e 40 patos mandarins foram transferidos do zoológico de Moscou para o zoológico de Pyongyang". O ministro Alexandre Kozlov, que visitou a Coreia do Norte, enfatizou que foi um "presente de Vladimir Putin".



— Historicamente, os animais têm um importante papel nas relações entre os países. Eles estão sendo dados como uma demonstração de suporte, gratidão e cuidado — afirmou Kozlov.

O ministério divulgou um vídeo que mostra os animais, envoltos em caixas de madeira, sendo descarregados de um avião de carga. Ele também mostra a leoa em sua nova jaula de vidro e concreto no zoológico de Pyongyang.

O anúncio ocorreu um dia antes da Rússia disparar pela primeira vez desde o início da guerra, em 2022, um míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia. A agressão segue-se à denúncia russa de que Kiev teria disparado pela primeira vez mísseis de longo alcance, os ATACMS, fornecidos pelos EUA contra seu território, logo após a autorização do governo de Joe Biden.

Troca de presentes

Esta está longe de ser a primeira vez que os líderes trocam animais como presentes. Recentemente, Putin deu 24 cavalos de raça ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, que, por sua vez, presenteou o russo com cães.

E a troca de presentes não se limita aos bichos. Na última visita de Putin à Coreia do Norte, os líderes trocaram entre si um jogo de chá, uma adaga, obras de arte e até uma limusine de fabricação russa, uma Aurus Senat, modelo usado por Putin desde 2018. O envio do automóvel aconteceu após Kim elogiar o modelo durante uma visita à Rússia em setembro passado.

Os líderes também trocaram fuzis como presentes após uma reunião na Rússia em 2023. No mesmo encontro, Putin também presentou Kim com uma "luva de um traje espacial que foi usado no espaço várias vezes", segundo afirmou o porta-voz do Kremlin,Dmitry Peskov.

Os dois países, que consideram os Estados Unidos uma ameaça existencial, intensificaram suas relações desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, que isolou Putin. Enquanto Putin visa furar esse isolamento e as sanções impostas pelo Ocidente, Kim está de olho na tecnologia espacial russa, que pode ajudar no seu programa de mísseis.

Este ano, Rússia e Coreia do Norte assinaram um pacto de defesa mútua caso qualquer um dos dois países seja atacado. O acordo abarca também as esferas política, comercial, de investimento, cultural e de segurança. Pyongyang por sua vez é acusada de fornecer grandes quantidades de munição, mísseis e até mesmo milhares de soldados para o Exército russo. (Com AFP)

