Café da manhã: entenda por que pular a primeira refeição do dia pode ser ruim para o coração

O café da manhã é a primeira refeição do dia e serve como combustível para o corpo, uma forma de prepará-lo para o dia que se inicia. E de acordo com Francisco Lopez-Jimenez, cardiologista da Mayo Clinic, dos Estados Unidos, pular esta etapa da alimentação pode ser prejudicial para a saúde.

Dentre os malefícios de evitar o café da manhã, o médico especialista explica que existe um grande risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares, como obesidade, pressão arterial alta, colesterol alto e diabetes.

"Há vários estudos mostrando que pessoas que pulam o café da manhã têm um risco maior de doenças cardíacas e muitas outras enfermidades", explica ele, em um artigo para o site da Mayo Clinic.



Isso acontece porque ele equilibra os níveis de glicêmicos do corpo e fornece os nutrientes necessários para evitar que o indivíduo sinta muita fome em outros períodos do dia após o jejum de 7h a 12h de sono. Ao evitá-lo, o corpo é induzido a alterações metabólicas, que por consequência, criam desequilíbrios hormonais.

Segundo um trabalho publicado na revista científica Journal of the American College of Cardiology, por exemplo, pessoas que nunca tomam café da manhã tem um maior risco de mortalidade (relacionada a doenças cardiovasculares) do que aqueles que fazem a refeição e podem adoecer gravemente (indo a óbito) por qualquer outra causa.

E os efeitos negativos também podem ser observados quando o momento do desjejum é postergado. Uma pesquisa do ano passado realizada por instituições europeias mostrou que cada hora a mais de quem adia o café da manhã aumenta em 6% o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Portanto, tomar o desjejum às 10h traz 18% mais perigo para o coração do que começar o dia com uma refeição às 7h.

"Pessoas que pulam o café da manhã muitas vezes conseguem fazer isso porque comem um jantar bem grande. Então você está alimentando o corpo com calorias no momento em que seu corpo está prestes a dormir, quando você menos precisa de calorias", aponta Lopez-Jimenez.

Segundo o médico especialista em coração, existem também algumas evidências que sugerem que os ataques cardíacos são mais propensos a acontecer pela manhã.

"Parte disso é o estado de alta adrenalina que ocorre no início da manhã. Se você combinar isso com nenhuma comida, nenhuma caloria, o que acontece é que o corpo diz: 'Bem, sem comida, eu poderia morrer de fome, então tenho que fazer algumas coisas extras'. E essas coisas extras estão basicamente esmagando as glândulas que produzem adrenalina. E essencialmente, o corpo entra nessa descarga de adrenalina", pontua Lopez-Jimenez.

