HUMANIDADE Cai número geral de doações de órgãos no Brasil, de acordo com novo levantamento A exceção foi para coração e pulmão, que apresentaram um aumento de 9,5% e 66,6%

A quantidade de doações de órgãos caiu no Brasil, como mostra um novo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Transplantes (ABT).



A taxa de efetivação da doação ficou em 27,4%, um total de 2,1% menor que a do ano passado.



Da mesma forma, o número de doadores efetivos, aqueles que iniciam a operação para a remoção dos órgãos, caiu 4%. Atualmente, 62.347 pessoas esperam para receber um órgão.

Já a não autorização familiar e a contraindicação médica, as quais impedem a realização do procedimento, permaneceram acima da projeção esperada para este ano, com 43% e 18%, respectivamente.

Os estados com as maiores taxas de doação foram: Rondônia, Paraná e Santa Catarina. No país, o transplante de coração obteve um aumento de 9,5% e o de pulmão, de 66,6% em relação ao ano anterior.

Os tipos de transplantes que tiveram quedas em seus números (comparados a 2023) foram:

Transplante renal: queda de 7,7%

Transplante hepático: queda de 7,9%

Transplante de córneas: queda de 6,1%

Transplante de pâncreas: queda de 33,3%

O gênero dos doadores foi majoritariamente masculino, com um total de 61%, já as mulheres representaram 39%.



E a faixa etária predominante foi entre 50 a 64 anos, que compuseram 34%, enquanto 27% dos doadores estão entre 35 a 49 anos e 20% deles entre 18 a 34 anos.

"Portanto, os resultados deste trimestre foram decepcionantes, pois se esperava manter o crescimento obtido no passado, mas há tempo suficiente para reverter esse quadro e o objetivo passa a ser para o 1o semestre atingir, pelo menos, as taxas de 2023, e para o 2º semestre alcançar a projeção para o ano", afirma o editorial da Associação, em nota.

