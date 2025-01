A- A+

Acidente Caixas pretas de avião que se acidentou na Coreia do Sul deixaram de gravar antes da colisão Pior desastre aéreo da história do país, acidente matou 179 passageiros

As caixas pretas do Boeing 737-87 da Jeju Air que se acidentaram em Muan, Coreia do Sul, em 29 de dezembro, pararam de gravar quatro minutos antes do incidente, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul neste sábado.

“A análise revelou que tanto o gravador de voz da cabine (CVR) quanto o gravador de dados de voo (FDR) não gravaram durante os quatro minutos anteriores à colisão do avião” com um muro de concreto na pista, declarou o ministério.

Este Boeing 737-800 da companhia low cost Jeju Air, procedente de Bangcoc, fez um pouso de emergência sem ter acionado o trem de pouso no aeroporto de Muan, no sudoeste, e acabou colidindo com um localizador, ferramenta de auxílio à navegação instalada em uma parede de concreto.

O acidente, o pior desastre aéreo da história do país, matou 179 passageiros. Dois membros da tripulação sobreviveram.

As autoridades planejam “investigar a causa da perda de dados”, disse o comunicado.

A investigação está sendo conduzida por especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, onde a Boeing está sediada.

Até o momento, as hipóteses consideradas incluem uma possível correção com pássaros, uma falha no trem de pouso e a presença desses obstáculos na pista.

O piloto invejou uma mensagem de alerta sobre uma colisão com pássaros antes de abortar sua primeira tentativa de pouso. Na segunda tentativa, o trem de pouso não foi acionado.

