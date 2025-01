A- A+

ESTADOS UNIDOS Caixas-pretas do avião que colidiu com helicóptero nos EUA são encontradas Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo, que serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte

As duas caixas-pretas do avião de passageiros que chocaram no ar com um helicóptero militar em Washington na noite de quarta-feira foram descobertas, informaram meios de comunicação americanos nesta quinta-feira (30).

Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo, que serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte, responsável pela investigação, informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News.





O que aconteceu?

Um avião com 64 pessoas, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA, que transportava três militares, e caiu no rio Potomac, nos arredores de Washington, quando se preparava para pousar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na noite de quarta-feira. As autoridades americanas afirmam que ao menos 40 corpos foram retirados das águas. Não há relato de sobreviventes até o momento.

A colisão entre a aeronave comercial e o helicóptero militar foi gravada em vídeo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que uma bola de fogo se forma no céu e cai nas águas do rio. Um áudio gravado momentos antes da colisão entre um controlador de tráfego aéreo e o piloto do helicóptero, obtido pela rede americana CNN, demonstra que o militar visualizou o avião comercial antes da colisão.

O avião se partiu em vários pedaços e afundou vários metros nas águas do Rio Potomac, enquanto o helicóptero acabou virado de cabeça para baixo na água, segundo relatos. O modelo Bombardier CRJ700, partiu de Wichita, no Kansas.

O Pentágono afirmou que o helicóptero envolvido era um Sikorsky H-60 que decolou de Fort Belvoir, na Virgínia. Três soldados americanos estavam a bordo, disse o prefeito de Washington, Muriel Bowser. Outra autoridade disse que o helicóptero estava em um voo de treinamento e pertencia à Companhia B, 12º Batalhão de Aviação de Fort Belvoir, na Virgínia

Um clipe publicado on-line pelo LiveATC.net, que transmite o tráfego aéreo, tenta capturar a conversa do controle de tráfego aéreo nos momentos que antecederam o acidente. Um controlador pode ser ouvido avisando o helicóptero sobre a aeronave, mas sem receber resposta. No entanto, o áudio ainda não foi verificado pela BBC.

A administração federal de aviação (FAA) informou que investigará o incidente, juntamente com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Sobre as vítimas

O chefe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Emergência Médica de DC, John Donnelly, disse em uma atualização na manhã de quinta-feira que as autoridades “não acreditam que haja sobreviventes desse acidente”. Ele relatou que as equipes recuperaram 28 corpos do avião e um do helicóptero.

A patinação artística dos EUA lamentou que vários membros de sua comunidade estavam "tristemente a bordo". O grupo era formado por atletas, técnicos e familiares que estavam voltando para casa após um acampamento de desenvolvimento no Kansas.

