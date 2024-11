Califórnia promete intervir se Trump eliminar incentivos fiscais a veículos elétricos

O estado da Califórnia reativará seus próprios programas de subsídio para veículos elétricos caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elimine os atuais incentivos fiscais federais, prometeu, nesta segunda-feira, o governador Gavin Newsom.

Trump tem insistido que eliminará o que chamou de "mandato dos veículos elétricos", um reembolso federal de US$ 7.500 (R$ 43,5 mil) para compradores desses automóveis.

Newsom, governador de um estado fortemente democrata e que tem se posicionado como líder da resistência política a Trump, disse nesta segunda-feira que a Califórnia não estava "dando marcha atrás" em relação ao transporte poluente.

"Interviremos se a administração Trump eliminar o crédito fiscal federal, o que reforçaria nosso compromisso com o ar limpo e com os empregos verdes na Califórnia", advertiu Newsom. "Faremos com que seja mais acessível para as pessoas dirigirem veículos que não poluam", acrescentou.