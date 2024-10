A- A+

EDUCAÇÃO Câmara do Rio aprova projeto de lei que estabelece aulas de dança na rede pública de ensino Cabe ao Executivo regulamentar ou não o texto, de autoria do vereador Zico (PSD)

Se é verdade que quem dança, os males espanta, os alunos de escolas municipais cariocas poderão viver essa experiência, na prática. Isso porque foi promulgada nesta quarta-feira pela Câmara de Vereadores uma lei que determina que as unidades públicas municipais de ensino do Rio deverão adicionar a disciplina de dança à



O texto prevê que essa nova disciplina deve ser implantada à grade do Ensino Fundamental em escolas públicas da capital fluminense. O vereador Zico (PSD), autor da lei, se baseou numa lei federal de 2016, que estabelecia que artes visuais, dança, música e teatro passariam a compor o componente curricular.

Segundo a Câmara Municipal do Rio, no entanto, a lei só entrará em vigor 360 dias após ser publicada. O poder Executivo precisa ainda regulamentá-la.

"A dança é uma forma de expressão corporal. Por meio de coreografias, os alunos aprendem a interpretar gestos e conhecer diferentes ritmos. É preciso refletir sobre os diferentes tipos de dança, apresentar também novos gêneros e permitir que os alunos criem passos próprios", justifica o parlamentar e autor da lei.

