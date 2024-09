A- A+

Região Metropolitana do Recife Estudante entra com pistola de airsoft em escola em Camaragibe; Conselho Tutelar é acionado, diz SEE Caso aconteceu na Escola Santa Sofia, na região central da cidade

Um estudante entrou com uma pistola de tiro recreativo em uma escola da rede estadual em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (19).

O caso aconteceu na Escola Santa Sofia, na região central da cidade.

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE), o estudante teria entrado no local portando uma pistola de airsoft, usada na prática de tiro recreativo.



A pasta reforçou que não há feridos e que a gestão da Escola Santa Sofia já acionou o Conselho Tutelar.

"As famílias dos estudantes envolvidos no manuseio da pistola Airsoft foram convocadas à unidade de ensino para um momento de escuta e orientação", afirmou a secretaria.



A SEE destacou que repudia todo e qualquer tipo de incitação à violência e reitera que a escola realiza ações e projetos de prevenção de conflitos, bom relacionamento, respeito e paz.



Confira nota da SEE-PE na íntegra:

Sobre armas Airsoft

As armas Airsoft são réplicas de armas de fogo reais, geralmente pistolas e rifles, que funcionam como armas de pressão. Elas são diferenciadas por uma marcação na cor laranja ou vermelho na extremidade.

Suas munições são de plástico, projéteis de 6mm ou 8mm. A arma não possui poder letal, mas seu disparo é potente e pode machucar.

A compra das armas de Airsoft no Brasil pode ser feita por pessoas maiores de 18 anos, em lojas autorizadas pelo Exército.

