A- A+

ÁSIA Câmera registrou explosão de bateria que iniciou enorme incêndio em fábrica na Coreia do Sul; vídeo Incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul de Seul, em uma unidade que pertence ao grupo sul-coreano Aricell

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que um enorme incêndio começou, nesta segunda-feira, em uma fábrica de baterias de lítio em Hwaseong, na Coreia do Sul.

O acidente deixou 22 mortos, informou o Corpo de Bombeiros local. Nas imagens, é possível ver que o incêndio começa pequeno e funcionários correm para tentar apagar antes que se espalhe em outras caixas, mas a ação foi em vão, e o fogo rapidamente se alastrou.

O bombeiro Kim Jin-young disse à imprensa que os corpos estavam gravemente queimados e que a identificação completa das vítimas deve levar tempo. O incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul da capital, Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Aricell, especializado em baterias.

Corea del Sud.Hwaseong. I video di sorveglianza hanno immortalato il momento in cui è iniziato l'incendio delle batterie al litio. Si vede come tentano di spegnerlo ma non vi riescono.Quindi una sicurezza tutta green.I morti accertati dicono sono 23. Ma nel futuro quanti ancora? pic.twitter.com/i3kZg0nEwN — Marco Maut (@GennaroBeninca1) June 26, 2024

Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas, disse Kim Jin-young à agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis.

Imagens divulgadas pela Yonhap mostram grandes colunas de fumaça saindo do prédio devastado pelas chamas. Kim Jin-young disse que os bombeiros conseguiram entrar no prédio, mas que foi difícil" porque "temíamos outras explosões".

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pediu às autoridades que "mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis" na busca e resgate de pessoas, informou seu gabinete.

As autoridades locais recomendaram aos moradores de Hwaseong que permaneçam em casa.

Veja também

ÁSIA Balões com lixo da Coreia do Norte fecham aeroporto de Seul; entenda por que regime faz lançamentos