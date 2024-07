A- A+

CAMINHONEIROS Campanha da Continental Pneus homenageia caminhoneiros Somente no Brasil, são cerca de 2 milhões de profissionais que movimentam a principal modalidade de transporte de carga do país

A primeira campanha da Continental direcionada aos seus pneus de carga na América Latina não poderia deixar de ter os caminhoneiros como personagens centrais. Somente no Brasil, são cerca de 2 milhões de profissionais que movimentam a principal modalidade de transporte de carga do país.

"Esta é uma atividade que transcende o transporte eficiente de bens e pessoas. Por isso, buscamos não apenas realizar uma campanha, mas abraçar a proposta de um movimento de valorização destes profissionais que impulsionam a economia nacional, conectando negócios, pessoas e sonhos. Enfim, conectando a nação como um todo", detalha Leandro Ramiro, gerente de marketing da Continental Pneus América do Sul.





Em uma cocriação entre a agência brasileira D'OM e a agência latino-americana Ariadna, a campanha "Eu Conecto o Meu País", começa com a veiculação em ambiente digital de um emocionante vídeo-manifesto com cenas das estradas da América Latina.

Depois, ela se mantém no ar apoiada na veiculação de filmes e vídeos testemunhais nas redes sociais, spots de rádio e outros elementos que irão sustentar a campanha em vários pontos de contato com caminhoneiros e frotistas.

"A Continental Pneus e sua divisão de pneus de caminhão têm uma longa relação com as estradas brasileiras e latino-americanas. Essa relação precisava ser reforçada através de um posicionamento claro da marca que falasse ao coração do caminhoneiro ou dono de frota. Mais do que uma campanha, um verdadeiro movimento que mostrasse às pessoas o valor inestimável do trabalho desses heróis das estradas", comenta Filipe Cuvero, CCO e sócio da agência D'OM Soluções Improváveis

'Eu Conecto o Meu País' dá sequência à estratégia de posicionamento da marca de pneus alemã no mercado brasileiro, adotando uma linguagem direta e acessível, pensada especificamente para engajar os caminhoneiros e os proprietários de frotas.



