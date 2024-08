Campanha de vacinação contra a poliomielite começa na Faixa de Gaza, anuncia autoridade de saúde

A- A+

A campanha de vacinação contra a poliomielite começou neste sábado (31) em Gaza, depois de o território devastado pela guerra ter registrado seu primeiro caso da doença em 25 anos, disse à AFP um funcionário sanitário.

As autoridades sanitárias do território governado pelo Hamas, juntamente com a ONU e as ONGs, "estão prestes a iniciar uma campanha de vacinação contra a poliomielite na região central", disse Moussa Abed, diretor de cuidados primários do Ministério da Saúde de Gaza.

