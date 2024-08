A- A+

Guerra ONG dos EUA reporta 4 mortos em bombardeio israelense de um de seus comboios em Gaza Exército israelense indicou que realizou um "ataque preciso" depois que "agressores armados assumiram o controle do veículo que conduzia o comboio"

A ONG americana Anera anunciou, nesta sexta-feira (30), que um bombardeio israelense matou no dia anterior quatro habitantes da Faixa de Gaza que estavam em um dos seus comboios no sul do território palestino.

"Um ataque aéreo israelense ontem matou quatro palestinos que estavam no veículo principal de um comboio de ajuda da Anera com alimentos e combustível para o Hospital do Crescente Vermelho dos Emirados" em Gaza, disse a ONG em comunicado.

O Exército israelense indicou, por sua vez, que realizou um "ataque preciso" depois que "agressores armados assumiram o controle do veículo que conduzia o comboio".

A ONG indicou, em comunicado, que os falecidos eram pessoas "com experiência em missões anteriores", que tinham "pedido para assumir o comando do veículo que estava à frente (do comboio), alegando preocupação porque a estrada era insegura e havia o risco de ser saqueado".

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU suspendeu as suas operações em Gaza na quarta-feira depois de um dos seus veículos ter sido atingido por disparos israelenses no dia anterior.

