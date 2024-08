A- A+

Saúde Israel aceita "pausas humanitárias" para vacinação contra a poliomielite em Gaza (OMS) Campanha terá início no dia 1º de setembro, no centro de Gaza, durante três dias

Israel concordou com pelo menos três dias de "pausa humanitária" em Gaza para permitir que as autoridades de saúde da ONU administrem vacinas contra a poliomielite no território, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (29).

"De acordo com o que discutimos e acordamos, a campanha terá início no dia 1º de setembro, no centro de Gaza, durante três dias, e haverá uma pausa humanitária durante a vacinação", disse Rik Peeperkorn, representante da agência para os Territórios Palestinos.

