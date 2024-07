A- A+

Transporte TI Recife recebe a campanha "Pegar Bigu e Surfar, nem pensar" Técnicos de educação e fiscalização que realizaram uma panfletagem e mini palestra, alertando sobre os riscos da prática de se pendurar do lado de fora ou no teto do ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM, dando continuidade a Campanha “Pegar Bigu e Surfar, nem pensar”, levou para o Terminal Integrado Recife, localizado no bairro de São José, técnicos de educação e fiscalização que realizaram nesta sexta (12) uma panfletagem e mini palestra, alertando sobre os riscos que correm com a prática de se pendurar do lado de fora ou no teto do ônibus.

Segundo o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, foi realizado estudo pelo Consórcio em que se constatou que domingos, feriados e quando acontecem disputas futebolísticas são os dias mais corriqueiros para se ver diversos flagrantes do “surf” nos coletivos.

“Queremos conscientizar esses jovens que essa prática não é um esporte, mas sim extremamente perigosa, colocando a vida em risco. Além disso, com essas ações, estamos garantindo a segurança dos passageiros, salvando vidas e preservando o patrimônio público, trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema”, destacou.

Além disso, por determinação de Freitas, técnicos de vistoria do Consórcio participaram da ação analisando os itens de acessibilidade, como a Plataforma Elevatória Veicular – PEV, assentos preferenciais, balaustre, cinto de segurança do cadeirante e a comunicação visual voltada para a acessibilidade. Os ônibus que não estavam de acordo com a legislação vigente foram autuados e determinados seu recolhimento.

Kathia Sena, gerente de Fiscalização do consórcio, destacou o trabalho das gerências de Fiscalização e da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do CTM, baseados nas informações das operadoras e dos usuários, nos terminais integrados da RMR.

“Solicitamos que todas as vezes em que a população constatar essas irregularidades, denuncie através dos nossos canais de atendimento, para que possamos mapear os locais com maior incidência dessa prática, para direcionar a estratégia em campo”, apontou.

Veja também

calamidade pública Rio Grande do Sul: empresas têm até esta sexta (12) para aderir ao programa de Apoio Financeiro