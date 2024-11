Parque Santana, na Zona Norte do Recife, recebe ação informativa sobre o câncer infanto-juvenil

A- A+

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), em parceria com o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) e a Faculdade Tiradentes (Fits), promovem, neste sábado (23), uma ação de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.

A iniciativa acontece no Parque Santana, no bairro homônimo localizado na Zona Norte do Recife, a partir das 8h. Médicos oncologistas pediátricos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e alunos do curso de Medicina das instituições vão atender pais e crianças com informações sobre os principais sinais e sintomas do câncer.

Durante a ação, também serão ofertadas recreações e brincadeiras para as crianças presentes.

“Será um momento esclarecedor que pode ajudar a identificar sinais e sintomas que são silenciosos, mas, se descobertos precocemente, têm mais chances de cura. É uma prestação de serviço gratuita contra o câncer infantojuvenil, que ainda acomete tantas crianças”, explica a oncologista pediátrica e presidente do GAC-PE, Vera Morais.

O professor Diogo Galvão, reitor da Unit-PE e diretor da Fits, ratificou o compromisso das instituições com a responsabilidade social.

“O GAC é uma das instituições mais respeitadas de Pernambuco e tem um trabalho muito importante. Nossos alunos estão muito engajados no processo e focados em prestar um bom serviço à comunidade”.

O GAC tem ações contínuas para ajudar a diagnosticar o câncer em crianças e adolescentes. O programa “Fique Atento: pode ser câncer!” completou 20 anos em 2024 e atingiu o número de 20 mil profissionais capacitados no Estado, através da parceria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

A iniciativa oferece cursos e promove debates e eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças e adolescentes com o câncer.

“Como os sintomas do câncer infantojuvenil são facilmente confundidos com doenças benignas infantis corriqueiras, como febre, mal-estar, viroses, infecções e até mesmo verminose, é importante estar atento a qualquer alteração na saúde da criança e buscar ajuda médica sempre que algo parecer fora do normal ou alguns sintomas persistirem”, complementa Vera Morais.

GAC

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco (GAC-PE) é uma organização da sociedade civil que, há 27 anos, assiste crianças, adolescentes e jovens, com faixa etária entre 0 a 19 anos.

A instituição recebe uma média de 70 pacientes por dia. O ambulatório funciona das 7h30 às 17h e há médicos de plantão 24 horas por dia.

O diagnóstico e o tratamento do câncer são realizados em parceria com o Centro de Oncohematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e com outras instituições de saúde.

Serviço

Ação de alerta ao diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Onde: Parque Santana, Zona Norte do Recife

Quando: 23 de novembro

Horário: 8h às 11h



Veja também

conflito Hamas e Autoridade Palestina comemoram ordens de prisão do TPI contra premiê e ex-ministro de Israel