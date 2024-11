A- A+

recife Sesc promove festival com atividades gratuitas para moradores do Largo do Maracanã Ação, que tem parceria com o Coletivo Jenipapo em Foco, acontece neste sábado (23)

O Largo do Maracanã, localizado na Zona Norte do Recife, vai receber o Festival Jenipapo em Cena, neste sábado (23). A ação, promovida pelo Sesc em parceria com o Coletivo Jenipapo em Foco, conta com um dia de atividades gratuitas de assistência, cultura e recreação para a população.

Esta é a primeira vez do projeto no Recife e vem sendo encabeçado pelo Sesc Casa Amarela desde maio no Córrego do Jenipapo, bairro onde fica o largo.



Toda a curadoria da programação contempla escolas municipais em atividades que começaram no 18 e seguem até esta sexta (22). O evento do sábado considerou a identidade e os agentes do bairro e vai trazer a maior mobilização popular, com expectativa de reunir aproximadamente 400 pessoas no Largo do Maracanã.

Durante o dia, o espaço contará com atividades diversas, a partir das 8h. Por lá, serão realizados serviços de saúde e bem-estar, como massagem, limpeza de pele, spa para mãos e cortes de cabelo masculino. O acesso a essas atividades acontece até às 13h, por ordem de chegada.

Para dialogar com a força cultural do bairro, durante todo o dia, das 9h às 22h, mais de 30 empreendedores vão participar de Feira Criativa, um espaço dedicado ao fomento de pequenos negócios. O clube poderá conferir produções artesanais, que vão desde acessórios e vestuários até gastronomia e artesanato.

Às 9h, haverá também o o “Mutirão spray de barro”, intervenção de arte urbana que contará com pintura de painéis com artistas de graffiti e muralismo, sob a direção do produtor cultural Diógenes Kapi.

No período da tarde, o palco do Festival receberá mais de 10 atrações culturais. Das 14h às 21h, o espaço Banda Renove-se, Batalha da Base, MC Aquim Tornado, Grupo Reviver com participação do dançarino Wanderson Lima, que também fará performance de dança, Maracatu Nação Tupinambá, Largados DJs, Oz Caras do Pagode, DJ Breno Bazante e Junior Paz.



Durante a programação, às 16h, um cortejo percussivo sairá da Escola Erundina Negreiros de Araújo em direção ao palco.

Leitura

BiblioSesc, biblioteca itinerante do Sesc. - Foto: Sesc/Divulgação

Antes da ação, nesta sexta, a BiblioSesc, biblioteca itinerante do Sesc, estará presente no Largo do Maracanã, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Ao todom mais de três mil exemplares de livros e revistas são disponibilizados para consultase leiturasde título para crianças, adolescentes e adultos.

Quem tiver Cartão do Sesc atualizado também vai poder fazer empréstimo de livros.

Projeto

Como premissa do Território Comum, o ponto de partida foi a escolha pelo bairro e seguiu com um trabalho de mapeamento, escuta e protagonismo da comunidade.

“É uma iniciativa que reforça a importância da articulação com os espaços, mas sob a ótica de quem dá vida ao local. O Festival marca o trabalho desenvolvido coletivamente durante todos esses meses e deixa como legado a força de mobilizações em rede e a autonomia dos territórios”, analisou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto.

Para a realização do Território Comum, o Sesc contou parceria com o Coletivo Jenipapo em Foco, atuante há mais de 10 anos na comunidade. A unidade articulou encontros, mobilizou moradores e associações em trocas e imersões pelo lugar. Nesses momentos, os participantes compartilhararam suas vivências, e puderam explorar e propor soluções para o desenvolvimento artístico, social e econômico do bairro.Programação e atividades

