A- A+

Natal Cantata Natalina: Alepe promove celebração e ação solidária para crianças e jovens nesta terça (10) As celebrações que envolvem a Cantata Natalina da Alepe terão início às 16 horas, com a entrega de presentes e contação de histórias para 50 meninos e meninas, entre 5 e 17 anos, residentes em abrigos do Recife

Nesta terça-feira (10), seguindo uma tradição de 22 anos, a Assembleia Legislativa de Pernambuco inaugura a iluminação natalina com show de luzes, evento musical e uma ação solidária voltada para crianças e jovens de abrigos do Recife.

As comemorações natalinas terão início às 16 horas, com a entrega de presentes e contação de histórias para 50 meninos e meninas, entre 5 e 17 anos, residentes dos abrigos Lar Paulo de Tarso, Casa da Madalena, Lar Esperança e Lar Bem.

Cantata Natalina da Alepe

As atividades acontecem no hall da Biblioteca da Alepe, no edifício Miguel Arraes, localizado na Rua da União, no bairro da Boa Vista, e se encerram com a cantata natalina e show de luzes, às 18 horas, em frente ao Museu Joaquim Nabuco.

Além de imagens alusivas à data, serão projetadas, no prédio, ilustrações de edições do Alepinha Literária, selo de produções infantis que busca traduzir para crianças temas do Poder Legislativo de forma lúdica.

A cantata natalina e show de luzes acontecem às 18 horas, em frente ao Museu Joaquim Nabuco. Foto: Roberta Guimarães.

O espetáculo de luzes no Museu Joaquim Nabuco inclui ainda uma árvore de Natal flutuante de 15 metros de altura instalada às margens do Rio Capibaribe, na Rua da Aurora.

A decoração natalina instalada pela Alepe permanecerá até sete de janeiro com exibição diária das 18 às 22 horas. O coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários da Alepe, se apresentará com músicas que remetem ao Natal.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Governo brasileiro determina evacuação da embaixada em Damasco após invasão a consulados