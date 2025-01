A- A+

Balanço Capitania dos Portos de Pernambuco apreende seis embarcações durante operação "Navegue Seguro" Ação teve início em dezembro e seguirá até março no litoral pernambucano e no Arquipélago de Fernando de Noronha

Seis embarcações foram apreendidas durante a operação "Navegue Seguro", realizada pela Capitania dos Portos de Pernambuco.

A ação teve início no dia 20 de dezembro e seguirá até 15 de março nas áreas de maior fluxo de embarcações, com atividades de inspeção naval distribuídas em equipes ao longo dos 185 quilômetros de litoral e no arquipélago de Fernando de Noronha.

De acordo com a Capitania, durante o primeiro mês de fiscalização, foram realizadas 1.584 abordagens, resultando em 179 notificações.

Ainda segundo a corporação, entre as infrações mais comuns verificadas estavam a ausência do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações (DPEM); condução de embarcações sem portar o Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou habilitação; documentação vencida; desrespeito ao limite de lotação da embarcação.

Também foi registrado o tráfego de embarcações em área de banhista, além da dotação incompleta de equipamentos de salvatagem e segurança; número insuficiente de coletes e extintor vencido ou descarregado.

A Capitania ainda identificou o uso indevido de motoaquática por meio de manobras radicais, incluindo uma colisão entre duas motoaquáticas na Ilha de Santo Aleixo, no dia 16 de janeiro.

O incidente resultou na abertura de um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

