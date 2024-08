A- A+

Homenagem Cáritas NE2 promove programação especial em homenagem aos 25 anos de morte de Dom Hélder, na Unicap Feira agroecológica e Ação de Saúde são algumas das atividades do evento

Na próxima semana, a Cáritas Regional Nordeste 2 celebra os 25 anos da morte de dom Helder Camara, o dom da Paz e fundador da Cáritas, com uma programação especial na Universidade Católica (Unicap), no Centro do Recife.

Na terça-feira (27), uma Feira de Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária vai disponibilizar os produtos de camponeses e camponesas, e de empreendedores (as) migrantes. Na quarta (28), haverá uma Ação Social de Saúde voltada aos migrantes e refugiados.

As atividades da Cáritas NE2 integram a programação da Semana Dom Helder Camara, uma iniciativa da Cátedra Dom Helder Camara, em parceria com várias instituições.

De 27 a 29 de agosto, além da Feira e da Ação de Saúde, haverá também rodas de conversa, exposições, visitas a Centros de Memória, palestras e debates, todos gratuitos.

De famílias camponesas dos municípios da Mata Sul de Pernambuco, acompanhadas pela área de Segurança Alimentar e Nutricional, da Cáritas Regional Nordeste 2, o público poderá adquirir hortaliças, frutas, raízes, ovos de galinha caipira – além de pães, geleias, bolos, doces e outras iguarias fabricadas a partir dos produtos produzidos e beneficiados pela agricultura camponesa e sem agrotóxicos.

As famílias acompanhadas atuam em diversas comunidades em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, por meio do projeto “Quintais Produtivos”, que garante o acesso a tecnologias sociais como canteiros econômicos, bioágua, cisternas, fogões ecológicos, entre outras.

Além disso, o público da feira também poderá adquirir artesanato e provar da gastronomia venezuelana ou ter acesso a sessões de massoterapia: tudo produzido por empreendedores migrantes assessorados pelo Programa de Migração e Refúgio da Cáritas NE2.

O programa atua no acolhimento, proteção, promoção e integração de migrantes, refugiados e apátridas.

Na quarta (28), haverá uma ação voltada especificamente para este público. Na Casa de Direitos de Pernambuco, eles poderão ter acesso, de forma gratuita, a testes rápidos para detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C; aferição da pressão arterial; e exames de sangue para glicemia, em parceria com a organização Grupo de Trabalho e Prevenção Positivo (GTP +).

Também estão previstas oficinas de prevenção em saúde e distribuição de kits de higiene para mulheres e crianças migrantes.

Serviço:

Feira da Agricultira Familiar e Economia Popular e Solidária

Dia: 27/08 (terça) das 9h às 16h

Local: Hall do Bloco A, Unicap

AÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA MIGRANTES

Dia: 28/08, das 9h às 12h

Local: Casa de Direitos de Pernambuco, Bloco E, Unicap

Veja também

Religiosidade Obra de Maria e Canção Nova realizam missão especial em países africanos