Saúde Psicólogos do IMIP dão dicas importantes contra ansiedade e depressão Uma pesquisa recente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) revelou um aumento alarmante nas internações por ansiedade

Com a proximidade do Dia do Psicólogo, comemorado na próxima terça-feira (27), profissionais do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP, no Recife, vêem a necessidade cada vez maior de passar dicas contra ansiedade e depressão.

Uma pesquisa recente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) revelou um aumento alarmante nas internações por ansiedade, que saltaram de 794 para 2.100 entre 2018 e 2022. Esses números evidenciam a urgência de cuidar da saúde mental.

O ritmo acelerado da vida moderna e o consumo excessivo de telas e redes sociais também são fatores que muitas vezes impedem a prática do autocuidado. Para garantir uma vida saudável e equilibrada, é necessário reavaliar a rotina diária e se colocar como prioridade central na luta contra a ansiedade e a depressão.

Esses transtornos ativam respostas intensas e desproporcionais no corpo e na mente. Isso pode afetar negativamente a vida profissional, familiar e os relacionamentos do indivíduo. Vale ressaltar também que ninguém está imune a essas condições, que podem impactar profundamente a qualidade de vida.

IMIP, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Práticas do dia a dia fazem diferença

De acordo com o psicólogo do IMIP, Leopoldo Barbosa, cuidar algumas práticas diárias de autocuidado podem fazer muita diferença.

“Cuidar de si deve ser uma prioridade. Pequenas mudanças de hábitos, como afastar-se do uso excessivo de telas e celulares, buscar a companhia de pessoas que estimulem a manutenção do autocuidado e a criação de estratégias para desacelerar e diminuir o estresse, aderindo à prática de relaxamento e respiração, podem ser pontos essenciais para essa transformação”, explicou o psicólogo.

Ao incorporar essas práticas no dia a dia, é possível promover uma saúde mental voltada para o bem-estar, mais forte e resiliente, prevenindo os impactos devastadores da ansiedade e da depressão. A prática de atividades físicas e uma rotina de sono saudável também são importantes aliadas da saúde mental.

“Práticas como a caminhada ou a musculação podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, além de melhorar o humor e, consequentemente, a qualidade do sono. Manter uma alimentação balanceada, com consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, também auxilia muito nesses quadros”, complementou Eduardo Falcão, que também atua como psicólogo no complexo hospitalar.

Caminhada e prática de atividades físicas pode ajudar no autocuidado. - Foto: Canva

Atualmente o serviço de psicologia do IMIP conta com 41 profissionais, que atuam nos diferentes cenários clínicos do hospital. Na área do Ensino, são 8 residentes em Psicologia Uniprofissional e 10 residentes em programas Multiprofissionais, além de 41 estudantes em estágio obrigatório específico, alunos nas vivências de estágio básico da graduação e 27 pós-graduandos do programa de Psicologia Clínica Hospitalar do IMIP/FPS.

