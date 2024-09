A- A+

Operação TV Pirata Operação contra lavagem de dinheiro e violação de direitos autorais cumpre mandados no Sertão Segundo a PCPE, operação acontece na cidade de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco

Uma operação contra lavagem de dinheiro e violação de direitos autorais cumpre quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio judicial de ativos financeiros na cidade de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco.



A operação "TV Pirata" foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), pela Polícia Civil de Pernambuco, sob a responsabilidade do delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.



Segundo a Polícia Civil, a investigação contra a organização criminosa foi iniciada em maio deste ano. Os mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio judicial de ativos financeiros foram expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Carnaíba.

Na execução da operação "TV Pirata" participam 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Todo o material apreendido está sendo encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia (Desec) de Afogados da Ingazeira, no Sertão.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.



A operação também contou com o apoio operacional da Polícia Científica.

