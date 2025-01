A- A+

FOLIA Carnaval dos Jardins anima moradores no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife Em sua segunda edição, o bloco contou com mais de 300 foliões

O clima de festa tomou conta das ruas de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no último sábado (25), com a segunda edição do bloco Carnaval dos Jardins.

Fundado no ano passado, o evento nasceu do desejo de unir moradores dos três edifícios que nomeiam o bloco: Jardins das Tulipas, Jardins das Acácias e Jardins das Orquídeas.

“Cada prédio costumava organizar seu próprio carnaval. Mas, em conversas com vizinhos, optamos por juntar todo mundo e fazer um carnaval coletivo. A ideia inicial era apenas reunir amigos e crianças", explica Tiago Filho, advogado e síndico do Jardins das Tulipas.

Neste ano, o bloco reuniu cerca de 320 foliões, sendo 220 adultos e 100 crianças.

A concentração aconteceu na Rua Professor Júlio Ferreira Melo, de onde os participantes partiram ao som de uma orquestra de frevo, percorrendo o quarteirão com o estandarte.

Após o desfile, a animação continuou com apresentações no minitrio, onde atrações agitaram o público, entre elas banda D’Preto e o cantor Vinni Luz.

O evento ofereceu estrutura completa para os participantes, incluindo bebidas e comidas, além de recreação para as crianças. Toda a realização do bloco foi financiada pela venda de abadás, como explica Tiago.

“A recepção tem sido positiva. Todo o dinheiro para a realização do evento veio da venda de abadás. Nós oferecemos bebidas, comidas e também recreação para as crianças presentes. Foi um sucesso", concluiu Tiago.

