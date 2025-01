A- A+

Carnaval 2025: Recife abre inscrições para artesãos do Prodarte que queiram trabalhar na festa Cada artesão pode se inscrever com, no mínimo, três e, no máximo, cinco tipos de produtos; saiba mais

Artesãos e artesãs já podem se inscrever para trabalhar no Carnaval 2025 do Recife. As inscrições seguem até o dia 5 de fevereiro e são voltadas para integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte).

“Nossos artesãos e artesãs vão expor suas obras de arte, expoentes da nossa cultura no maior e melhor Carnaval do mundo em linha reta. Queremos destacar e dar a todas e todos o reconhecimento que merecem. Nossa Central do Carnaval vai funcionar em todos os dias de folia, de 26 de fevereiro a 4 de março, num espaço que já é tradição ali ao lado da Praça do Arsenal”, comentou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Como se inscrever e requisitos

As inscrições podem ser feitas na sede do Prodarte, no térreo do edifício-sede da prefeitura, localizada na avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Centro da Cidade.

Cada artesão pode se inscrever com, no mínimo, três e, no máximo, cinco tipos de produtos, que deverão ser entregues exclusivamente em caixas de papelão não lacradas, para facilitar a conferência dos itens.

"A avaliação dos produtos, que será realizada por comissão formada por curadoria especializada em artesanato, levará em consideração o valor cultural dos itens com referência ao Carnaval, a criatividade e inovação, harmonia de cores, beleza, acabamento e qualidade", explicou a prefeitura.

O resultado será divulgado no dia 7 de fevereiro. De acordo com o cronograma, o dia 10 será destinado aos recursos, e a reunião com os aprovados ocorrerá no dia 12.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte) foi criado com o objetivo de fomentar o artesanato do Recife, reforçando a importância da atividade enquanto traço da identidade cultural da Cidade.

Carnaval do Recife

O Carnaval do Recife 2025 vai ter, ao todo, seis dias de folia, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça), além do dia 5, quando acontece a Quarta-feira de Cinzas. Dentre as mais de 70 atrações já confirmadas, estão nomes como Ney Matogrosso, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.



Conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros.

Carnaval do Recife 2025 vai ter Pabllo Vittar, Xamã, Gloria Groove e Ferrugem; confira as atrações | Foto: Instagram/Reprodução

