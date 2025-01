A- A+

Agreste Caruaru: adolescente de 12 anos é encontrado morto com as mãos amarradas às margens da PE-95 Corpo estava enrolado em uma lona e foi localizado na manhã desta segunda-feira (6), próximo ao bairro Universitário

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto, com as mãos amarradas, às margens da PE-95, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O corpo, que estava enrolado em uma lona, foi localizado na manhã desta segunda-feira (6), próximo ao bairro Universitário.



José André Rocha Gomes de Lima, o "Galo cego", já tinha passagem na delegacia da cidade por envolvimento com roubos e drogas.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Caruaru.



"As diligências seguem até o esclarecimento do crime", afirmou a corporação.

