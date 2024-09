A- A+

Agreste Homem espanca filha de 3 meses e é preso em flagrante em Caruaru Caso ocorreu no Sítio Serra Velha, na zona rural da cidade

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar a própria filha, uma bebê de 3 meses, na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



O caso ocorreu no Sítio Serra Velha, na zona rural da cidade, no sábado (14).



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher de Caruaru.

O estado de saúde da bebê não foi divulgado pela corporação.



O homem foi autuado por lesão corporal por violência doméstica/familiar.



Segundo a PCPE, ele foi levado para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

Veja também

diplomacia Itália realizou "progressos notáveis" contra a migração clandestina, diz premiê britânico