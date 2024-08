Casa de Malcolm X será restaurada para abrigar estudantes nos Estados Unidos

A- A+

A casa de infância de Malcolm X, localizada no bairro Roxbury, em Boston, está passando por uma importante reforma que visa transformá-la em um espaço para estudantes de pós-graduação.



O imóvel, que foi lar de Malcolm X durante seus anos de formação, faz parte de um projeto ambicioso liderado pela família do ativista, que planeja restaurar o local até o final de 2025.

Rodnell Collins, sobrinho de Malcolm X e responsável pelo projeto, explicou ao CBS News que a casa de três andares na Dale Street, onde Malcolm viveu com sua irmã Ella, estava em vias de ser vendida nos anos 90, mas foi salva em parte pelo então prefeito de Boston, Tom Menino, que a transformou em um marco nacional.







Agora, a família Collins busca arrecadar US$ 4,5 milhões por meio de doações da comunidade, além de subsídios estaduais e federais, para completar a reforma.

O plano é abrir a casa ao público pela primeira vez e transformá-la em um local onde estudantes possam viver e aprender, imersos na história de um dos maiores líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

"É a casa do povo. É a casa de todos", disse Collins.

As obras incluem a restauração do telhado, da garagem e a adequação do imóvel às normas ambientais, um aspecto que reflete o compromisso de Malcolm X com a preservação do meio ambiente, segundo Collins. Para ele, cada etapa da reforma revisita lembranças de seu tio e reforça a crença de Malcolm nas possibilidades de transformação.

Apesar dos desafios, Collins acredita que o esforço para revitalizar a casa de Malcolm X é fundamental não apenas para preservar a memória do ativista, mas também para inspirar futuras gerações a seguir seu legado.

