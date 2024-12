Casa do Pão faz campanha de doações para pagar 13° salário dos funcionários; saiba como doar

A- A+

A Casa do Pão, ponto localizado no Centro do Recife para atender pessoas em vulnerabilidade social, iniciou uma campanha de doações para pagar o 13° salário dos funcionários. O motivo é a falta de recursos da organização para arcar com o pagamento.

A campanha segue até o dia 20 de dezembro e, de acordo com o diretor da Casa do Pão, diácono Aerton Carvalho, em conversa com a Folha de Pernambuco, já arrecadou 80% da meta.

"Iniciamos a campanha no final de novembro porque precisávamos levantar o valor. A Casa do Pão é uma instituição que vive exclusivamente de doações e atende 500 pessoas por dia e 10 mil por mês. Temos atualmente 1.200 pessoas cadastradas, então precisamos de um grupo grande de funcionários, para atuar em diversas áreas na organização. Por isso queremos fazer o pagamento do 13°, para cumprir bem com as nossas responsabilidades e exercer esse direito dos trabalhadores", afirmou.

A Casa do Pão recebe doações por meio da chave Pix [email protected]. Todo valor é aceito.

Importância da doação

A Casa do Pão foi fundada em 2022, no bairro de São José. Lá, pessoas em vulnerabilidade social podem encontrar atendimento médico, serviços jurídicos, além de alimentação todos os dias, com 160 refeições no café da manhã e 250 no jantar. Também são oferecidas ações como palestras, banho, lavagens de roupa, serviços de estética, cuidados pessoais, dentre outros.

Ainda de acordo com o diretor, toda doação é bem-vinda. "Tem gente que doa R$ 10, R$ 50 ou R$ 100, e aquelas que doam R$ 1. Qualquer valor é bem-vindo, porque realmente contribui com quem trabalha com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, com pessoas em condições muito críticas", começou.

"A rua é terrível, animaliza as pessoas. Por conta disso, precisamos ter profissionais competentes para oferecer o melhor cuidado possível. Precisamos ter um corpo de funcionários que consiga desempenhar um bom trabalho, e agora precisamos cumprir bem com as nossas responsabilidades", completou.



Veja também

política Novos líderes da Síria prometem "Estado de direito" após queda de Assad