A- A+

Prêmio Prefeitura do Recife conquista 4 Selos Ouro de Excelência nas Salas do Empreendedor A premiação é uma das mais importantes do Estado

A Prefeitura do Recife recebeu, pela primeira vez, quatro Selos Ouro em Excelência no Atendimento nas Salas do Empreendedor, durante cerimônia estadual promovida pelo Sebrae. Os espaços premiados foram a Sede (Prefeitura do Recife), o Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), o Compaz Paulo Freire (Ibura) e o Compaz Dom Hélder (Coque). Além disso, a Sala do Compaz Ariano Suassuna foi agraciada com o Selo Prata. A premiação foi nesta terça (10), em um hotel da Zona Sul da capital.

A premiação é uma das mais importantes do Estado e tem como objetivo reconhecer a excelência no atendimento ao público nas Salas do Empreendedor. O selo é distribuído nas categorias bronze, prata e ouro, sendo o último grau a mais alta distinção concedida. O Recife, que já conquistou o Selo Diamante em 2023, com a sala da sede, continua se destacando na qualidade do serviço público oferecido aos empreendedores da cidade.

Em 2023, além da conquista do Selo Diamante, as Salas do Empreendedor de Recife receberam o Prêmio Ouro do Sebrae-PE, destacando-se entre as melhores do Estado. Agora, os quatro espaços premiados com o Selo Ouro concorrem, em 2025, ao Selo Diamante nacional, uma premiação de alcance nacional concedida pelo Sebrae. Esta edição contou com a participação de mais de 150 prefeituras de Pernambuco.

Adynara Gonçalves, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, expressou sua satisfação com o prêmio. "É muito gratificante quando recebemos uma premiação como referência no atendimento ao público. Essa é a maior missão do nosso trabalho como servidores públicos".

Ana Paula Lins, secretária executiva de Empreendedorismo, também comemorou o resultado e destacou a dedicação da equipe. "Estamos muito felizes com o resultado e compartilhamos esse momento especial com o nosso time, que não mediu dedicação e compromisso para essa conquista", afirmou.

As Salas do Empreendedor são espaços essenciais para o apoio e desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores. Elas oferecem uma gama de serviços, como capacitações, formalização do Micro Empreendedor Individual (MEI), atualização de cadastro MEI, baixa do MEI, emissão de boletos DAS, parcelamento de dívidas e orientações sobre Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, entre outros. Ao todo, Recife conta com sete salas espalhadas pela cidade, oferecendo acesso facilitado a empreendedores de diferentes regiões.

Veja também

RELATOR Deputado Moses Rodrigues vai relatar PEC do pacote fiscal