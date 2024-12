A- A+

Cultura+ Sarah Jessica Parker será jurada do mais prestigioso prêmio literário da língua inglesa Atriz foi convidada para compor o júri da próxima edição do Booker Prize e definiu a tarefa como 'intimidadora'

Célebre por interpretar a jornalista Carrie Bradshaw na série “ Sex and the city”, a atriz americana Sarah Jessica Parker foi anunciada, nesta terça-feira (10), como uma das juradas da próxima edição do Booker Prize, o mais prestigioso prêmio literário do mundo anglófono.

Não é de hoje que a atriz é próxima do mercado editorial. Em 2016, ela assumiu o cargo de diretora editorial do selo SJP For Hogarth, da Penguin Random House, o maior conglomerado editorial do mundo. No ano passado, lançou seu próprio selo, o SJP Lit, em parceria com a editora independente Zando. Ela também dá dicas de livros em sua conta no Instagram.

Gaby Wood, presidente da Fundação Booker Prize, já havia dito gostar das indicações de Parker, que “há anos vem apoiando com paixão a ficção contemporânea”.

Ao jornal americano The New York Times, Parker disse que o convite chegou em boa hora, uma vez que ela não está envolvida em nenhum projeto audiovisual no momento. E acrescentou que “vai arranjar todo o tempo que puder” (este ano, os jurados tiveram sete meses para ler cerca de 170 romances) e que está “otimista”.

Confessou, porém, que acha a tarefa “intimidadora”. “Para mim, jurados são acadêmicos, eruditos e experientes de maneiras que eu simplesmente não sou. Eu não tenho nenhum diploma”, afirmou a atriz, que sente como uma “intrusa”.

O júri do Booker Prize 2025 será presidido pelo escritor Roddy Doyle, que levou o troféu em 1993. As autoras Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ e Kiley Reid e o crítico literário Chris Power também compõem o júri.

As inscrições para o prêmio já estão abertas. São elegíveis romances escritos originalmente em inglês por autores de qualquer nacionalidade e publicados no Reino Unido e na Irlanda entre outubro de 2024 e setembro de 2025. Uma lista de 12 ou 13 semifinalistas será divulgada em julho. Em setembro, serão conhecidos os finalistas. O vencedor será anunciado em novembro. O prêmio é de £ 50 mil (cerca de R$ 385 mil).

Veja também

NETFLIX Bryan Johnson: milionário americano que quer 'voltar aos 18 anos' terá documentáriO