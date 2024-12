A- A+

COMPORTAMENTO Casais revelam fetiches mais populares de 2024 de acordo com pesquisa do Bumble Os dados mostraram que apenas 43% dos entrevistados da geração Z disseram que estariam abertos a utilizar brinquedos sexuais

Debaixo ou fora do edredom há espaço e liberdade para um casal curtir a companhia um do outro da maneira como quiserem. Para alguns, isso inclui a realização de fetiches, em outras palavras, desejos sexuais envolvendo um objeto, parte do corpo, material ou situação.

Assim, uma nova pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamento Bumble com 4 mil pessoas indicou que correntes e chicotes não excitam mais as pessoas. Em 2024, a tara escolhida como favorita foi continuar o sexo depois do orgasmo.

O segundo fetiche mais escolhido foi ter relações na sacada do apartamento, considerado ao ar livre. Já o terceiro, foi fazer sexo enquanto jogavam videogame.



E, na quarta posição, está acordar um ao outro com sexo oral. Uma tara pouco conhecida surgiu em quinto lugar: muitos afirmaram que malhar juntos nus funcionava bem como um "pré-aquecimento".

A pesquisa revelou que geração atual prefere uma abordagem mais calma e dócil do sexo. Dentre as atividades sexuais escolhidas, por exemplo, o carinho ficou em primeiro lugar. Outros mimos também foram citados: incluindo dias spa em casa, "ficar na banheira de um hotel com uma vista incrível" e sexo no chuveiro.

Quanto a brinquedos sexuais, apenas 43% dos entrevistados da geração Z disseram que estariam abertos a isso.



Em comparação, 54% daqueles das gerações mais antigas afirmaram usar algum tipo de apetrecho para apimentar as experiências no quarto.

Posições favoritas

No geral, as posições sexuais favoritas dos casais foram: ajoelhado (74%), cara a cara (72%), ângulo reto (70%), cowgirl (59%) e sexo oral (56%). Já as menos populares escolhidas foram cachorrinho (53%), sessenta e nove (52%) e anal (50%).

Outro detalhe mencionado pela pesquisa é que a geração Z apresenta duas vezes mais probabilidade de escolher a posição "missionário" como a preferida, em comparação aos usuários da geração Y e da geração X.

