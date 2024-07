Casal é vítima de sequestro-relâmpago em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

A- A+

Um casal de namorados sofreu um sequestro-relâmpago em Setúbal, na Zona Sul do Recife.



Imagens do crime, que aconteceu na noite da última sexta-feira (19), na rua General Salgado, circularam nas redes sociais nesta semana.

As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que as vítimas saem do prédio onde estavam e entram no veículo.

Em seguida, o criminoso corre em direção ao carro e aponta uma arma para o casal.



O suspeito entra no veículo e fica circulando com as vítimas pela redondeza enquanto tentar extorquir dinheiro.



Ao final do sequestro, o assaltante deixou o casal na rua José Hipólito Cardoso, em Boa Viagem, e conseguiu roubar o carro e R$ 150 em espécie.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que o 19º Batalhão foi acionado para a ocorrência. "Várias diligências foram realizadas, porém, o veículo não foi localizado".

A corporação afirmou ainda que "lança, diuturnamente, policiais militares em guarnições táticas e motopatrulheiros realizando rondas e abordagens".



"Somado a esse esforço operacional, são lançadas viaturas do programa Pernambuco Seguro e ciclo patrulhas que reforçam o combate à criminalidade na região", completou a PM.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como restrição de liberdade da vítima (sequestro-relâmpago) e extorsão.



O caso está sendo investigado na Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul da capital pernambucana.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou a Polícia Civil.

