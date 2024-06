A- A+

RECIFE Casamento Comunitário: cerca de 300 casais oficializarão a união no Geraldão nesta terça (11) O Casamento Comunitário é uma iniciativa conjunta entre a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e o Tribunal de Justiça de Pernambuco

Nesta terça-feira (11), cerca de 300 casais oficializarão a união em um casamento comunitário. A cerimônia está marcada para acontecer a partir das 15h, no ginásio de esportes Geraldo Magalhães, mais conhecido como Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A cerimônia será conduzida pelo juiz Clicério Bezerra, titular da 1ª Vara de Família e Registro Civil da Capital. "Este momento, tão aguardado por muitos, para reforçar o compromisso e amor, proporcionará, também, a oportunidade para que estes casais diga o tão esperado 'sim' em um cenário emblemático da cidade”, afirmou o juiz.

Realização de um sonho

A cantora Maria das Graças Rodrigues da Silva, de 45 anos, é uma das mulheres que dirá sim no casamento comunitário desta terça (11). Para ela, finalmente chegou o grande dia. E quem também está ansioso pela celebração é seu filho João Miguel.

"Por trabalhar há muitos anos cantando em casamentos, eu, muitas vezes, me imaginei entrando na Igreja. Quando João Miguel completou 6 anos, ele me perguntou: Mamãe, você sempre canta nos casamentos das pessoas, quando é que a senhora vai casar e cantar no seu casamento?"

"Na época, fiquei muito pensativa. Sempre foi nosso desejo e da minha mãe também que eu me casasse. Hoje, João Miguel está com 13 anos, quando dissemos para ele que a gente iria se casar, ele disse: Glória!! O dia chegou", continua Maria.

Para Maria das Graças e o futuro marido, Jemerson dos Santos Lima, de 41 anos, a união que será celebrada na terça (11) pelo juiz Clicério Bezerra é "a realização de um sonho nosso, e de todos que sempre torceram por nós".

Além de firmar a união com o parceiro, com quem já compartilhou 21 anos de história, Gracinha, como é conhecida, também cantará na cerimônia — assim como fez durante 22 anos em tantos outros casamentos.

"Saber que vou cantar no meu próprio casamento é um sentimento indescritível, não sei nem como expressá-lo. Será muito amor transbordando por belas canções. Esse momento é uma prova de que Deus preparou tudo do jeitinho que sempre imaginei. Estamos muito felizes por estar realizando esse sonho especial ao lado de muitos casais, que também sonharam com esse momento", afirmou a cantora.

Casamento comunitário

O Casamento Comunitário é uma iniciativa conjunta entre a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), contando com o apoio da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado, dos Cartórios de Registro Civil da Capital e da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco.

A colaboração dessas entidades é essencial para assegurar que todos os trâmites legais sejam realizados de maneira eficiente e adequada.

O evento representa muito mais do que um simples casamento, é um símbolo de inclusão social e de acesso à justiça para os casais pernambucanos.

O Casamento Comunitário fortalece os laços familiares, promove a cidadania e a igualdade de direitos, reafirmando o compromisso das instituições em tornar a justiça acessível a todos.

