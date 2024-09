A- A+

Caso Anic Caso Anic: Corpo que pode ser de advogada foi encontrado com uma algema em um dos pulsos Em depoimento à Justiça, autor confesso do crime disse que objeto foi colocado em motel de Itaipava, pouco antes do assassinato

O corpo encontrado na noite de quarta-feira, na garagem da casa de Lourival Correa Netto Fatica, em Teresópolis, ainda vai ser periciado, mas tudo indica ser da advogada Anic Almeida Peixoto Herdy. Segundo a polícia, ela foi sepultada em pé e estava com um dos pulsos algemados. Um celular também foi encontrado junto à vítima.

A mulher estava enterrada sob uma camada de concreto e barro de uma sapata, construída para sustentar um muro da casa, localizada no Bairro Panorama, em Teresópolis.

"Lourival fez uma sapata porque supostamente o muro estava caindo, então, ele aproveitou a obra para colocar o corpo. Jogou ela lá dentro e completou depois. Tem um pedaço até a cintura de areia de barro e da cintura para cima está com concreto, por isso a retirada teve que ser bem devagar e sem máquina pesada, porque a gente tem que preservar o corpo também" explica o delegado Nei Loureiro, da 105ª DP (Petrópolis).

As buscas pelo corpo aconteceram após Lourival revelar em depoimento à 2ª Vara Criminal de Petrópolis, na quarta-feira, onde havia enterrado a mulher, morta em 29 de fevereiro. Os agentes da delegacia de Petrópolis e do Ministério Público do Rio de Janeiro levaram cerca de sete horas para encontrar o cadáver na garagem do acusado, que confessou, neste mês, ter matado a mulher, com quem tinha um suposto caso extraconjugal.

No depoimento, Lourival disse que Anic permitiu a colocação da algema pouco antes do crime, quando ambos estavam em um motel de Itaipava, em Petrópolis, cidade vizinha a de onde o corpo foi encontrado. A vítima, segundo o suspeito, foi morta com um soco na traqueia, na altura do pescoço. Após matá-la, ele a enrolou em um lençol e a transportou até a garagem de Teresópolis.

Junto ao corpo os polícias também encontram um telefone celular. A suspeita é a de que o aparelho seja o mesmo utilizado por Lourival para entrar em contato com Benjamin Cordeiro Herdy, com quem Anic era casada há 20 anos. Foi ele quem pagou, à época do desaparecimento da advogada, um resgate de R$ 4,6 milhões.

O cadáver foi levado para o Instituto Médico-Legal de Teresópolis, onde uma perícia vai confirmar oficialmente se a identidade é de Anic.

