Caso Anic: polícia cumpre mandado na casa de assassino confesso

A Polícia Civil do Rio cumpriu, na manhã desta segunda-feira, um mandado de busca e verificação na casa de Lourival Correa Netto Fadiga, em Teresópolis, na Região Serrana. Ele é o assassino confesso da advogada e estudante de Psicologia Anic Peixoto Herdy. O corpo da vítima foi encontrado concretado numa parede da residência. As informações são do g1.

O objetivo dessa nova diligência, segundo a Polícia Civil, é de complementar a perícia realizada no dia 25 de setembro, data em que os restos mortais foram encontrados. Agentes buscam outros elementos que possam comprovar a forma como o crime ocorreu.

De acordo com o g1, a polícia quer saber a profundidade exata do local onde Anic foi encontrada enterrada e concretada.

Entenda o caso

Anic, de 55 anos, foi vista pela última vez no dia 29 de fevereiro após sair a pé de um shopping, em Petrópolis, na Região Serrana. Herdeiro de um grupo que administrou universidades no Rio, o marido dela, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, recebeu uma mensagem afirmando que a advogada havia sido sequestrada e exigindo o pagamento de um resgate de R$ 4,6 milhões.

O valor foi pago, mas Anic não apareceu. A defesa de Lourival afirma que Benjamin foi o mandante do crime. Os advogados de Benjamin negam as acusações.

