SUB CELEBRIDADES Quem é Hytalo Santos, influencer que teria se envolvido em briga com bandidos em baile funk no Rio Influenciador é seguido por mais de 16 milhões no Instagram e ficou famoso nas redes sociais por publicar vídeos de dancinha

Após rumores de que teria apanhado de bandidos em um baile funk na Penha, Zona Norte do Rio, no último sábado, o influenciador Hytalo Santos, de 25 anos, rompeu o silêncio e se manifestou dizendo que em breve vai esclarecer o que exatamente aconteceu. Um vídeo, que circula nas redes sociais, Hytalo aparece em uma briga no local.

"Oi, meus carregados. Está tudo bem comigo, eu estou zen! Amo a Penha, amo o baile! Eu sou pé no chão... Não estou igual todo mundo está achando, não estou em hospital, não estou em UTI, não estou careca nem fui sequestrado... Muita fake news! E, em se tratando de mim, quem me acompanha já sabe, que nada vem leve... Já já apareço, e no baile! Fiquem bem, estou me arrumando pra aparecer bela pra vocês!", escreveu Hytalo em seus Stories do Instagram.

Vamos entender o real motivo da briga do Hytalo Santos em um baile no RJ?



Segue o fio... pic.twitter.com/7xvB9ZyqzD — digo (@eurodgo) October 20, 2024

Hytalo é seguido por mais de 16 milhões de pessoas no Instagram e ficou famoso nas redes sociais por publicar vídeos de dancinha. Atualmente, ele também divide com seus seguidores a rotina em casa.

No ano passado, ele viralizou por distribuir Iphones 15 Pro Max como convites do seu casamento com Euro, que é cantor e empresário. Apenas com o luxuoso casamento, eles teriam gastado cerca de R$ 4 milhões.

Natural de Cajazeiras, na Paraíba, o influenciador digital afirma ser milionário. Hytalo, inclusive, já presenteou amigos com diversos imóveis e carros de luxo. No Tik Tok, ele carrega mais de 21 milhões de seguidores.

