A- A+

LITERATURA Influenciador Bookster lança clube do livro que promete viagem pelo mundo A iniciativa é uma parceria com a TAG Experiências Literárias e os assinantes receberão 12 títulos de países diferentes para serem lidos ao longo de 2025

O clube de assinatura TAG Experiências Literárias e o influenciador Pedro Pacífico, conhecido nas redes sociais como Bookster, se uniram para lançar um clube do livro: o Bookster pelo Mundo.

Quem embarcar na viagem receberá o um box com 12 livros de 12 países diferentes para serem lidos ao longo de 2025 juntamente com o influenciador literário, que é autor de ''Trinta segundos sem pensar no medo'' (Intrínseca) e acumula 560 mil seguidores no Instagram.



Os títulos permanecem em segredo, mas a TAG adiantou ao GLOBO que as obras vêm de países tão diferentes quanto Hungria (o primeiro destino), Iraque e Camarões.

Os assinantes também terão acesso a uma conta exclusiva no Instagram, onde serão publicados conteúdos exclusivos sobre as leituras. Também haverá lives mensais sobre os livros.

A pré-venda de Bookster pelo Mundo começa no 8 de outubro, no perfil do influenciador no Instagram (@bookster).

Maior clube de assinatura de livros do Brasil, a TAG acaba de completar uma década de atividade e conta com mais de 30 mil associados.

Veja também

LUTO Morre Armando Freitas Filho, um dos maiores poetas do Brasil, aos 84 anos