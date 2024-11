A- A+

MARIELLE FRANCO Caso Marielle: julgamento e condenação de Lessa e Queiroz repercutem na imprensa internacional Sentença foi destaque no "El País", da Espanha, "The Washington Post", dos EUA, e o britânico "The Guardian"

A condenação dos ex-PMs Ronnie Lesa e Élcio de Queiroz pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi destaque na imprensa internacional. Lessa e Élcio foram sentenciados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira.



O julgamento, que teve início no dia anterior durou mais de 20 horas. Muito emocionadas, as famílias e amigos das vítimas aplaudiram a sentença.





The Guardian — Foto: Reprodução



"O crime foi um dos assassinatos mais chocantes e notórios da história do Rio: Franco, uma mulher negra e gay, era uma estrela política em ascensão e uma crítica ferrenha da violência policial e da corrupção. Mas o caminho até o julgamento foi longo e tortuoso.", descreveu o jornal The Guardian.





El País — Foto: Reprodução

O jornal espanhol El País define o assassinato duplo como "o crime político mais relevante dos últimos anos no Brasil" e destacou o papel do governo federal na elucidação do caso. "A investigação do crime da política de esquerda e de seu motorista deu uma guinada com o impulso político que o presidente Lula deu à investigação após anos de poucos avanços".



Já o norte-americano The Washington Post pontuou que Marielle era "um grande ícone da esquerda política brasileira" ao ressaltar que era "negra, bissexual e de origem humilde". Sem deixar de ressaltar o drama, o jornal destacou que a vereadora "conhecida universalmente pelo seu primeiro nome, Marielle, o assassinato foi visto no Brasil como um ataque à democracia".





The Washington Post — Foto: Reprodução

