MARIELLE FRANCO Caso Marielle: veja como deve ser o segundo dia do julgamento e saiba como assistir Réus confessos, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz são julgados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes

O primeiro dia de julgamento dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes acabou após 13 horas e meia de uma sessão marcada pela emoção das famílias das vítimas, que relembraram em seus depoimentos os momentos de luto mais difíceis. A audiência estava prevista para terminar ainda na madrugada, mas pós os depoimentos dos réus confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, os jurados votaram pelo encerramento dos trabalhos. O julgamento será retomado às 8h desta quinta-feira, quando o veredito deve sair.

A audiência está sendo transmitida pelo Tribunal de Justiça. O 4º Tribunal do Juri deve retornar com o início das alegações finais. Este é o momento em que a acusação e defesa fazem à sustentação de suas teses aos jurados.



O Ministério Público começará a falar, provavelmente defendendo a condenação dos dois por 84 anos de prisão — pena máxima dos crimes que os réus são acusados. No tempo extipulado ao MP também poderão fazer o uso da palavra os advogados que são assistentes de acusação. Logo em seguida será a vez da defesa dos réus falarem aos jurados. Ainda poderá haver réplica e tréplica, sendo a defesa sempre a última a se manifestar.





Somente ao fim dessa etapa os jurados vão se reunir para decidirem se Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa são culpados pelos assassinatos.

Como foi o 1º dia

Até o início do juri, às 10h 28 desta quarta-feira, foram 2.422 dias de sofrimento para as famílias e os amigos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em 14 de março de 2018. Detalhes marcantes de todo esse tempo foram revisitados durante o julgamento. Diante do Fórum do Tribunal de Justiça do Rio, manifestantes de movimentos sociais se juntaram a parentes das vítimas em um protesto, carregando faixas e girassóis. No lado de dentro, nove testemunhas prestaram depoimentos, alguns comoventes, cheios de lembranças.

O momento do crime

Única sobrevivente do ataque ao carro onde estavam Marielle e Anderson, a assessora Fernanda Chaves relembrou o que aconteceu na noite do crime, no Estácio, bairro da região central da cidade. Os três tinham saído de um evento na Lapa e seguiam para a Tijuca, na Zona Norte.

— Estava tarde, era noite. Estava vazio. Anderson dirigia bem, tranquilamente. O carro era muito escuro, muito microfilmado. Eu e Marielle conversávamos sobre o dia, sobre o ato, evento que tinha acabado de acontecer. E aproveitávamos para falar sobre o dia seguinte, uma reunião importante que ela teria — iniciou Fernanda. — Eu estava muito ensanguentada, muito suja de sangue e comecei a pedir ajuda, a gritar por socorro; “Ajuda, ajuda. Liga para uma ambulância”. Essas pessoas se aproximaram. Uma mulher ofereceu ajuda. Vi uma mulher atravessando, vindo com um bebezinho pequenininho de colo. Essas lembranças sempre foram difíceis e confusas porque eu não enxergava direito. Meu corpo inteiro ardia. Eu não tinha certeza se tinha sido atingida ou não. Eu olhava para a Marielle lá dentro e queria acreditar que ela estava viva. Que ela... Imaginei que ela pudesse estar desmaiada. Como eu saí tão inteira dali, não queria admitir que ela pudesse estar morta.

O choque

Por 45 minutos, Marinete Silva, a mãe de Marielle, descreveu os momentos ao lado da filha, desde o nascimento, e contou como a morte impactou a família.

— Cada vez mais dói, dói muito. Perder uma mãe, como a Luyara perdeu, nunca passou em nossa mente o que aconteceu com a minha filha. É uma falta, um vazio, um coração que tem um pedaço que foi arrancado covardemente, injustamente, naquele noite — disse. — Fico imaginando que alguém foi pago para matar minha filha.

Dona Marinete, a certa altura, pediu para fazer um adendo:

— Eu não estou aqui para falar da Marielle enquanto parlamentar, enquanto símbolo de resistência que essa mulher é hoje para tanta gente no mundo. Estou aqui como uma mãe que sofreu esses anos todos com a falta da filha.

Motivação surpreende

A viúva de Marielle, a vereadora Monica Benicio (PSOL), disse ter ficado surpresa ao saber que a morte da vereadora tinha sido uma execução. Ela se emocionou ao relembrar o que aconteceu:

— A assassinato da Marielle, a notícia da morte dela, quando vem com a confirmação da execução e não como uma tentativa de assalto, tinha também em si esse requinte de crueldade, da surpresa, da dúvida, porque a Marielle no geral era uma pessoa que se dava bem com todo mundo.

Impacto na família

As palavras de Ágatha Arnaus, viúva do motorista Anderson Gomes, emocionaram o plenário. Ela lembrou que o filho do casal tinha 1 ano e 7 meses quando o crime aconteceu. Na sessão, o Ministério Público mostrou um vídeo de Anderson tomando conhecimento de que seria pai, com brincadeiras e risos entre o casal em meio ao anúncio da gravidez. Ághata desabou.

— A primeira coisa que Arthur fez foi falar “papai”. Eu não sei se o Arthur tem toda a compreensão do que aconteceu (morte do pai). Ele viveu uma vida com uma mãe destruída. Ele (Anderson) perdeu todos os Dias dos Pais, as festas da família — contou. — O pior momento que vivi com meu filho foi seis meses depois da morte do Anderson. O Arthur precisou passar por uma cirurgia, e eu estava sozinha com ele. Foi a primeira vez que eu estava sem o Anderson em um hospital com meu filho. Os médicos falavam para eu me preparar, porque a situação era frágil. O Anderson era a pessoa que sempre dizia que tudo ia dar certo. Eu achei que fosse perder a família que eu construí; eu não ia aguentar.

A investigação

O investigador da Polícia Civil Carlos Alberto Paúra Júnior contou como foi a etapa do trabalho da Polícia Civil comandada pelo delegado Giniton Lages, que, por sua vez, está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. O policial diz ter ficado responsável por localizar o carro usado no crime, que, segundo os réus, foi levado no dia seguinte à execução para ser desmontado numa oficina em Rocha Miranda, na Zona Norte.

— Participei ativamente. Eu fazia parte do núcleo que investigou o veículo utilizado nas mortes das vítimas. É importante informar que chegamos à DH da capital uma semana após o crime. Tínhamos imagens do veículo e a placa. Neste momento, o Doutor Giniton separou a investigação em núcleos. Eu fiquei no núcleo de investigação desse veículo. Nós precisávamos saber de onde esse veículo partiu e para onde esse veículo foi. Minha parte foi oficiar a CET-Rio para pegar todas as informações de todos os veículos que transitaram no Centro da cidade naquele momento — contou. — Nós no começo não queríamos informar a placa à CET-Rio. Porque senão ia vazar muito a informação.

A arma

Testemunha esperada no Tribunal do Júri, a perita Carolina Rodrigues trabalhou na reprodução do duplo assassinato. Ela não compareceu à sessão pessoalmente, mas, em vídeo enviado, assegurou que a arma usada no dia do crime era uma HK MP5.

— Fui responsável por todo o procedimento técnico pericial da reprodução. Na questão da arma nós já tínhamos informações sobre uma suspeição de que era a MP5 pelos exames de balística realizados — disse ela. — No tempo em que os disparos foram realizados, no dia da morte da vereadora, e com o carro em movimento, a gente não conseguiria aquele tipo de perfil aglomerado de disparos em tão pouco tempo com uma pistola intermitente, por exemplo. Teria que ser uma pistola com kit rajada. Tenho convicção de que foi uma submetralhadora disparada no modo automático.

Férias após o ataque

Em seu depoimento, Guilhermo Catramby, delegado da Polícia Federal que entrou no caso Marielle Franco em 2023, frisou que Ronnie Lessa era alinhado a um “extremismo de direita” e que tinha fortes laços de amizade com Élcio de Queiroz. Para ilustrar essa relação, que incluía convivência entre as famílias dos dois, o delegado mencionou passeios feitos pelos amigos e, em março daquele ano, uma viagem internacional:

— Ele levou o filho de Élcio para a Disney e, depois, passaram o carnaval em Angra dos Reis, passeando de lancha.

Pedido de perdão de Lessa

A famílias de Marielle e integrantes do PSOL assistiram em completo silêncio o depoimento de Ronnie Lessa, assassino confesso, dando detalhes do planejamento do crime. Durante o interrogatório, a filha da vereadora saiu do plenário e foi amparada por outras pessoas enquanto chorava. O ex-PM foi questionado se focou na cabeça da vereadora ao efetuar os disparos:

— Foquei — respondeu.

A afirmação foi recebida com choro e negação por parte da família da vereadora. Marinete, mãe de Marielle, abaixou a cabeça e foi consolada por familiares.

No final do depoimento, Lessa pediu perdão às famílias de Marielle, Anderson, Fernanda e disse que está tentando amenizar os danos, apresentando todos os envolvidos na história.

— Infelizmente não podemos voltar no tempo. Hoje tento fazer o possível para tentar essa angústia de todos, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história. Tento fazer isso pra tirar um peso da minha consciência. Eu sei que nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas tinha que pedir esse perdão, incluindo à minha família. Eu preciso pedir perdão a essas famílias. Perdi meu pai recentemente e já foi péssimo. Perder um filho deve ser a coisa mais triste do mundo, um marido - encerrou.

O pedido de perdão do Lessa foi recebido com incômodo pelos familiares das vítimas. Mônica, Anielle ficaram de pé. A filha de Marielle chegou a deixar novamente o plenário por alguns minutos e Agatha, esposa de Anderson, saiu da sala chorando.

