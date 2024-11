A- A+

referendo Catar faz referendo que pode acabar com eleições legislativas; entenda Estado do Golfo organizou primeiras eleições para 30 das 45 cadeiras no Conselho Shura, órgão com poderes limitados, em 2021, pouco antes de receber a Copa do Mundo

Os catarianos foram às urnas nesta terça-feira em um referendo para encerrar uma breve e limitada experiência com eleições legislativas na rica monarquia.

Os eleitores entre os cerca de 380 mil cidadãos catarianos da península rica em gás votaram em mudanças constitucionais que eliminariam as eleições do conselho legislativo.

Em 2021, um ano antes de o Catar realizar a Copa do Mundo de futebol sob intenso escrutínio internacional, o estado do Golfo organizou suas primeiras eleições para 30 das 45 cadeiras no Conselho Shura, um órgão consultivo com poderes limitados.

No entanto, as pesquisas provocaram divisão, pois apenas certos qataris eram elegíveis para votar. Em outubro passado, o emir do Qatar as chamou de "experimento" e propôs as mudanças constitucionais.

O establishment do Catar parecia confiante no resultado do referendo desta terça-feira, o primeiro em mais de 20 anos, que coincide com as eleições presidenciais dos EUA.

"Acredito que não será uma votação majoritária, mas pode até chegar a uma votação unânime sobre uma emenda constitucional", disse Saud bin Khalid Al-Thani, um membro proeminente da família governante, aos jornalistas antes de votar.

"Cada país pode ter seu próprio estilo que combina com ele, sua personalidade e seus cidadãos. Somos um país, louvado seja Deus, unidos com nossa liderança, unidos com nosso governo", acrescentou.

O Catar também realiza eleições para o conselho municipal a cada quatro anos desde 1999.

De acordo com as emendas, o Conselho Shura seria novamente nomeado integralmente pelo emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, que mantém um controle rígido do poder.

A Shura tem permissão para propor legislação, aprovar o orçamento e demitir ministros. Mas o emir, liderança em um dos maiores exportadores de gás natural liquefeito do mundo, exerce um veto.

Em um centro eleitoral próximo ao Estádio Ahmad bin Ali, no subúrbio de Doha, centenas de eleitores do sexo masculino vestidos com thobes brancos cuidadosamente passados, o traje nacional do Catar, chegaram para votar nas primeiras horas após a abertura das urnas.

Carrinhos de golfe transportaram alguns eleitores de e para seus carros, e VIPs foram deixados em SUVs e Lamborghinis. Um salão adjacente para eleitoras mulheres teve menos público.

As eleições de 2021 provocaram divisão, pois apenas descendentes de catarianos que eram cidadãos em 1930 estavam aptos a votar e concorrer, enquanto os distritos eleitorais foram mapeados de acordo com linhas tribais.

Alguns membros da considerável tribo Al-Murrah estavam entre os excluídos do processo eleitoral, o que gerou um acirrado debate online e protestos esporádicos na época.

Entre as mudanças na votação atual está uma medida que permite que todos os catarianos, incluindo cidadãos naturalizados, ocupem cargos ministeriais, um direito anteriormente reservado aos cidadãos nascidos no Catar.

