ALIMENTAÇÃO Cebola: alimento ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue; entenda Esse efeito é atribuído à presença de quercetina, um flavonoide que favorece a absorção de glicose do plasma

A alimentação tem um impacto significativo na regulação dos níveis de glicose no sangue. Entre os alimentos que podem ser benéficos para esse propósito, a cebola, conhecida cientificamente como Allium cepa, se destaca por suas propriedades.

De acordo com pesquisas recentes, o consumo do alimento pode atuar como um complemento no controle da glicemia.

Um estudo publicado pela The Endocrine Society, realizado com roedores diabéticos, revelou que o extrato de cebola, combinado com metformina, conseguiu reduzir significativamente os níveis de glicose e colesterol.

Esse efeito é atribuído à presença de quercetina, um flavonoide que favorece a absorção de glicose do sangue para as células, otimizando a secreção de insulina.

Propriedades da quercetina

A quercetina também se destaca por ser lipossolúvel, o que facilita a passagem da glicose através das membranas celulares, aumentando sua concentração dentro das células. Esse mecanismo pode ser fundamental para entender como a cebola contribui para o controle do açúcar no sangue.

Entretanto, o autor do estudo, Anthony Ojieh, fez uma observação importante: o extrato de cebola provocou ganho de peso em roedores não diabéticos, embora isso não tenha ocorrido nos diabéticos.

"A cebola é baixa em calorias", afirmou Ojieh. "No entanto, parece aumentar o metabolismo e, consequentemente, o apetite, levando a um maior consumo de alimentos."

Complemento, não substituto

Embora os benefícios da cebola sejam promissores, é essencial entender que ela não substitui o tratamento médico convencional para diabete.

Seu consumo pode ser integrado em um estilo de vida saudável, que inclua uma dieta equilibrada, atividade física e, quando necessário, medicação prescrita por um profissional.

Outros benefícios

Além do impacto nos níveis de açúcar, a cebola oferece uma ampla gama de benefícios, segundo o Governo do México:

Crua: melhora a digestão, reduz a pressão arterial, diminui a inflamação e regula o colesterol.

Cozida: ajuda a combater a constipação e alivia dores estomacais causadas por gases.

Seu sabor picante estimula a circulação sanguínea e promove a sudorese.

Durante o frio, ajuda a combater resfriados e infecções.

Aplicada na pele: alivia picadas de insetos.

O suco de cebola: pode acalmar dores de garganta.

