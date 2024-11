Centenária, Bauhaus volta a ser perseguida pela extrema-direita alemã

A linguagem lembra a década de 1930, embora as palavras não sejam exatamente as mesmas. Mas o objetivo dos ataques é idêntico. Depois de os nazistas falarem de “arte degenerada” para se referirem a novas formas de expressão experimentais e vanguardistas, hoje o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AFD, na sigla em alemão) denuncia "uma aberração da modernidade".

Tanto a extrema direita de então como a de agora partilham um inimigo cultural. Esta é a Bauhaus, a escola de artes e ofícios sediada primeiro na cidade de Weimar, e depois em Dessau, que definiu, a partir da criativa e turbulenta Alemanha entre as guerras, a arquitetura, o design e a arte moderna do século XX.

Os nazistas fecharam a escola quando tomaram o poder e perseguiram ou forçaram ao exílio alguns de seus luminares (Kandinsky, Gropius, Klee, Mies van der Rohe).

A atual extrema direita, mais forte do que nunca desde o declínio do hitlerismo, não considera proibir a Bauhaus, que afinal já é um objeto histórico, estudado em universidades, exposto em museus e ainda influente em todo o planeta. Mas, embora já tenha passado mais de um século, continua a ter esse movimento na mira.

Em 24 de outubro, no parlamento regional da Saxônia-Anhalt, em Magdeburg, na antiga Alemanha Oriental, a AFD apresentou uma moção sob o título: "Irrweg der Moderne: für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bauhaus" ("Aberração, ou extravio, da modernidade: para um exame crítico com a Bauhaus").

A moção, elaborada pelo deputado Hans-Thomas Tillschneider, pede a reformulação dos planos para comemorar o centenário em 2025 da criação da escola de artes e ofícios em Dessau. O texto apela a evitar “a glorificação da herança da Bauhaus”, por sua “proximidade com o comunismo” e critica que, com o estilo funcional e minimalista da Bauhaus, “as particularidades individuais e regionais se perdem” e “alienam homem de seu ambiente.”

A iniciativa contra a Bauhaus criou confusão e alarme. O que um partido está fazendo em 2024 atacando uma vanguarda de 100 anos atrás? E o que significa que este partido, que na antiga Alemanha Oriental recebe um terço dos votos, e no país como um todo perto de um quinto, segundo as sondagens, se concentra desta forma na cultura, e precisamente num dos expoentes da arte alemã contemporânea?

E há os alunos e professores da escola que acabaram trabalhando para os nazistas. A recente exposição em Weimar Bauhaus e o nacionalismo é a prova de que existe um exame crítico do passado, embora possivelmente não no sentido que os especialistas em cultura da AFD gostariam.

Uma fantasia de pureza cultural

O que a extrema-direita expressa com o seu movimento na Saxónia-Anhalt, diz Steiner, é "uma fantasia da cultura alemã, de uma cultura pura, de uma cultura nacional, de uma cultura völkisch".

Völkisch é um adjetivo-chave no nacionalismo alemão, referindo-se ao povo num sentido étnico. Segundo o diretor da Fundação Bauhaus, o texto legislativo "não fala realmente da década de 1930, mas sim do presente".

A iniciativa anti-Bauhaus em Magdeburg é a vista como anedota. A categoria é a política cultural da extrema direita alemã, “um campo importante que é muitas vezes subvalorizado, mas que expressa concretamente todo o seu programa ideológico”, segundo Manuela Lück, especialista do Partido Social Democrata no Parlamento regional e autora de o relatório Política Cultura alternativa para a Alemanha .

Lück lembra que Tillschneider, o responsável pelo movimento na Saxónia-Anhalt, já apresentou outra iniciativa para reivindicar um prémio Caspar David Friedrich, o grande pintor romântico que na extrema-direita se afirma como um contraponto irrepreensivelmente alemão à modernidade sem Estado. No relatório, o especialista explica que na política cultural da AFD, “a separação entre o que é próprio (“pátria”, “identidade”, “cultura alemã de referência”) e o que é estrangeiro (“o multicultural”, bem como um exagero mitologizado do povo e da nação ").

O deputado Tillschneider ligou a Bauhaus ao mundo de hoje no debate parlamentar de 24 de outubro:

“Se quisermos encontrar soluções para as crises do nosso tempo, não temos de pensar de forma moderna, não, queridos colegas. Temos que reaprender a pensar de forma conservadora.” Ele acusou a Bauhaus de “desenraizar as pessoas” com o seu estilo supostamente despersonalizado e distanciado da tradição local, e também de “abolir a individualidade numa massa amorfa”.