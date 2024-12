A- A+

ESTADOS UNIDOS CEO morto em Nova York: mergulhadores procuram arma do crime em lagos do Central Park A caçada ao atirador que matou Brian Thompson entrou em seu quinto dia

Mergulhadores e investigadores do Departamento de Polícia de Nova York estão explorando as águas de lagos do Central Park, em Nova York, em busca de evidências relacionadas ao assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare. A equipe de mergulhadores da polícia, uma unidade altamente treinada, foi acionada para tentar localizar a arma usada no crime, entre outros possíveis itens de interesse.

De acordo com fontes da Fox News, o grupo está usando um padrão de busca em grade subaquática para aumentar as chances de localizar evidências, mesmo nas águas turvas do parque. Os mergulhadores são treinados para manusear e preservar quaisquer objetos encontrados durante a investigação, garantindo que possam ser analisados sem contaminação.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) divulgou duas novas imagens do homem que acredita ter assassinado o diretor-executivo da UnitedHealthcare, incluindo uma que o mostra no banco traseiro de um táxi no dia do crime.

As imagens foram liberadas na noite de sábado, enquanto a investigação frenética continuava para identificar e capturar o assassino de Brian Thompson, 50 anos, o executivo de saúde morto a tiros em frente ao hotel New York Hilton Midtown, em Manhattan, na quarta-feira.

Uma das imagens, capturada pela câmera frontal do táxi, parece mostrar o suspeito não identificado espiando do banco traseiro, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara cirúrgica azul, um chapéu escuro e um capuz preto. A outra imagem, aparentemente gravada através de uma janela, mostra o homem andando pela rua com a mesma máscara, um casaco preto acolchoado e o capuz levantado.

A polícia informou que o homem pegou um táxi por volta das 7h da manhã de quarta-feira, no Upper West Side, cerca de 15 minutos após atirar em Thompson. Ele foi de táxi até um terminal de ônibus próximo à Ponte George Washington, onde acredita-se que ele tenha embarcado em um ônibus para fora do estado.

Embora o assassinato tenha desencadeado uma busca nacional que atraiu atenção por dias, o homem continuava foragido no domingo, e a polícia ainda procurava informações sobre sua identidade e motivação para matar Thompson.

As imagens do táxi são as mais recentes reveladas enquanto os investigadores analisam milhares de horas de filmagens de câmeras de segurança pela cidade para rastrear os movimentos do suspeito ao longo do que acreditam ter sido seus 11 dias em Nova York.





Novas fotos do suspeito de assassinar Brian Thompson

Ele teria chegado de ônibus vindo de Atlanta em 24 de novembro. No local do crime, também foram encontradas cápsulas de bala com as palavras "depor", "negar" e "atrasar" escritas nelas — uma possível referência a termos usados por seguradoras para evitar pagamentos de indenizações.

Na sexta-feira, os policiais também encontraram uma mochila no Central Park que acreditam ter sido descartada pelo homem enquanto ele fugia do local do crime de bicicleta em direção ao Upper West Side, antes de pegar o táxi. Contudo, até agora, não foi confirmado publicamente se a mochila pertencia ao suspeito ou continha itens relevantes para a investigação.

