COMEMORAÇÃO República Popular da China comemora 75 anos de fundação, em Boa Viagem, no Recife Festividade contou com representantes chineses e rememorou histórias da instituição

A festa alusiva à comemoração dos 75 anos de fundação da República Popular da China lotou o Salão Cícero Dias, do Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (24). Chineses e brasileiros estiveram juntos no evento.

O dia oficial do aniversário é a próxima terça (1º), mas a celebração foi adiantada e contou com a condução da cônsul-geral da China na capital pernambucana, Lan Heping. A Folha de Pernambuco foi representada pela gerente de mercado, Tânia Campos.

Tânia Campos, gerente de mercado da Folha de Pernambuco [à esquerda], representou o jornal no evento | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Diversas autoridades marcaram presença no evento, como o presidente da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), Múcio Aguiar; a secretária de Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal Montenegro; e do embaixador do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), Lineu Pupo de Paula.

O evento começou com a exibição de dois vídeos que mostraram a evolução, as conquistas e feitos da civilização chinesa milenar.

As imagens destacaram ainda que, nestes 75 anos, o País passou da insuficiência alimentar para o bem-estar abrangente, da fraqueza para a prosperidade, alcançando o que foi considerado como ‘um grande milagre’ na história do desenvolvimento humano.

No discurso, a cônsul-geral da China no Recife, Lan Heping, contou que a nação asiática tem aumentado significativamente o poder econômico, científico, tecnológico e o poder nacional integral, enquanto a influência internacional tem crescido substancialmente.

A cônsul-geral da China no Recife, Lan Heping, durante discurso | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“O PIB da China ultrapassou 126 trilhões de RMB [moeda local], em 2023, aumentando a percentagem econômica mundial para 17%. Entre os anos de 2013 e 2023, a economia do País contribuiu em média mais de 30% para o crescimento mundial, tornando-se o maior impulsor entre todos os Países. No primeiro semestre de 2024, a economia cresceu 5% em comparação ao ano anterior”, destacou.

Duas apresentações musicais também marcaram a noite. O cantor Kaio Moraes se apresentou com a canção ‘Minha Chinesa, Eu Te Amo’. Já um coral, com cinco crianças chinesas que vivem no Recife, interpretaram ‘Amanhã Será Melhor’. As composições retratam letras de esperança quanto ao futuro da China.

Consulado Chinês no Recife

Inaugurado há oito anos, o Consulado Geral do País asiático no Recife tem jurisdição sobre todos os Estados da Região Nordeste, com exceção para a Bahia, que é atendida pelo Consulado Geral do Rio de Janeiro.

O vice-governador de Sergipe, José Sobral, considera a relação entre a China e o Brasil como uma parceria sólida. Ele, que também discursou no evento, se mostrou satisfeito com os países.

José Sobral é o vice-governador de Sergipe | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Essa data não é somente um momento histórico para o povo chinês, mas servem como uma oportunidade para reafirmarmos os laços entre a China e o Brasil. Especialmente para o Nordeste, que acolhe, com tanta hospitalidade, essa representação consular. Desde a fundação, a China tem mostrado a capacidade que tem de superação, desenvolvimento e inovação. Nestas sete décadas e meia, o País não só apenas consolidou-se como uma potência global, mas, também, tem sido um parceiro estratégico em muitas nações”, afirmou.

O chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Nordeste (Erene), Lineu Pupo de Paula, reforçou que a China está entre os principais investidores do Brasil e relembrou as palavras do presidente Lula em relação à nação asiática.

Chefe do Erene, Lineu Pupo de Paula | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“O relacionamento bilateral está entrando numa nova fase. Temas como ‘comércio, cultura e transição energética’ são, hoje, prioritários para os dois Países. Seguimos mantendo profícua coordenação em encontros internacionais com as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio [OMC]”, declarou.

A secretária de Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal Montenegro, também falou ao público. Durante a fala, ela disse que relações como a do Brasil e China podem ser exemplo para outras nações, uma vez que são benéficas.

A secretária de Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Vidal Montenegro, durante discurso | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Vivemos em um mundo cada vez mais integrado e interdependente. Neste mundo interconectado, percebemos ainda mais a importância das relações de nível subnacional, e é por isso que a governadora Raquel Lyra decidiu elevar as relações internacionais ao status de secretaria de governo, pela primeira vez em nossa história. Com isso, preparamos o nosso Estado para ser vitrine para o mundo. Mostramos nossos potenciais, fortalecemos nossas amizades e buscamos por cooperações e parcerias que melhore a vida do povo pernambucano”, frisou.

Relação Brasil-China: 50 anos

Em 15 de agosto, a relação entre o Brasil e a China completou 50 anos de existência. Neste meio século, se consolidou uma das parcerias mais fundamentais da história. Desde a primeira aproximação oficial, que aconteceu em 1974, o relacionamento entre os dois povos evoluiu e beneficiou as mais variadas áreas, tais como a economia, ciência, tecnologia, cultura e política.

Com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, que ocorrerá no contexto da Cúpula de Líderes do G20, entre os próximos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, a relação dos países torna-se ainda mais relevante. A reunião conta com participação dos 19 Países membros, juntamente com as Uniões Africana e Europeia.

“Os dois países alcançaram resultados frutíferos por cooperações econômicas e comerciais. A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil, por 15 anos consecutivos, e é o maior destino de exportação e a maior origem de importação do Brasil. Os dois países ainda estão expandindo ativamente a mútua cooperação nas áreas de energia limpa, economia digital e desenvolvimento aeroespacial. Além disso, têm se cooperado nos domínios como educação e cultura, aprofundando a amizade entre os dois povos”, exaltou a cônsul-geral, ainda durante o discurso.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Lan Heping contou que a parceria chinesa e brasileira tem atingido, cada vez mais, novos patamares e, por serem integradas, produziram, até aqui, resultados frutíferos.

"Olhando para o futuro, a China está disposta a trabalhar com o Brasil, sob a liderança dos dois líderes, para fortalecer a integração da iniciativa 'Cinturão e Rota' com estratégias de desenvolvimento brasileiras, como Nova Indústria Brasil, a fim de elevar a parceria a um novo patamar e criar os próximos '50 anos dourados'. O Consulado Chinês no Recife está disposto a continuar aproveitando o dedivo papel dele, para promover o aprodunfamento e a solidez das relações irmãs locais, contribuindo para o desenvolvimento das relações entre Brasil e China", comentou.

Durante as Duas Sessões, reuniões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional (APN), as inovações científicas e tecnológicas foram um dos focos do debate. Para Heping, os encontros deixaram um sinal forte de que a China iria promover melhor desenvolvimento com novas forças produtivas de qualidade.

"Xi Jinping enfatizou que a inovação científica e tecnológica podia dar origem a novas indústrias, novos modelos e novas forças motrizes, e era o elemento crucial do desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade. A China vai bem aproveitar a inovação para impulsionar a aceleração dessas novas forças", concluiu a cônsul-geral.

