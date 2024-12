A- A+

GRANDE RECIFE Ciclista morre após cair de bicicleta e ser atropelado por ônibus no Janga, em Paulista Corpo de João Lucas Rodrigues da Silva, de 28 anos, será enterrado nesta terça-feira (17)

Um ciclista de 28 anos morreu após se desequilibrar, cair da bicicleta e ser atropelado por um ônibus, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu na noite do último domingo (15), nas proximidades um supermercado.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso na segunda-feira (16), por meio da Delegacia de Paulista, como "atropelamento com vítima fatal".

"Foi instaurada uma verificação preliminar de inquérito para apurar as condições da ocorrência", informou a corporação.

A polícia disse que João Lucas Rodrigues da Silva chegou a ser socorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido acionado às 20h52 para a ocorrência.

A esposa de João Lucas, a pedagoga Adriana Caluête, de 29 anos, falou à Folha de Pernambuco que o marido trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante do Shopping Patteo, em Olinda, também na RMR. Ele foi chamado para assinar documentos de rescisão de uma antiga empresa, em Paulista.

"Na volta para casa, ele sofreu o acidente. Quando foi encostar pelo cantinho, se desequilibrou e o ônibus passou por cima", explicou a esposa.

Ainda segundo Adriana, o irmão de João Lucas passava perto do local do acidente e viu a movimentação.

"Tentou reanimar, ligaram para o socorro, mas foram uns 40 minutos para chegar. A enfermeira [da ambulância] disse que vai fazer o que pode com o que tem. A ambulância não era UTI, não tinha todos os equipamentos", completou a pedagoga.

Em nota, o consórcio Conorte, empresa proprietária do ônibus, disse que João Lucas foi levado para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Conorte também informou que apura o caso e "segue à disposição das autoridades para concluir as investigações".

As investigações seguem em andamento, de acordo com a Polícia Civil.

"Nos solidarizamos com a dor dos familiares e amigos da vítima", disse o Conorte, em nota à imprensa.

Adriana falou que a empresa não entrou em contato com a família. "Não deram nenhum suporte, nem perguntou como estamos. Um descaso imenso", lamentou a esposa da vítima.

Despedida de João Lucas

Velório e sepultamento de João Lucas estão marcados para esta terça-feira (17), a partir das 14h e 15h, respectivamente, no Cemitério Campo Santo São José, localizado no bairro de Arthur Lundgren I, em Paulista.

Para Adriana, ficam as boas lembranças do companheiro.

"Deixa um vazio. Era um bom homem, pai e filho, se dedicava 100%. Ele não media esforços para ajudar, mas ao mesmo tempo estou preenchida de amor e da certeza de quem ele foi, honesto, íntegro", afirmou a esposa.

João Lucas deixa dois filhos: Ivan, de 7 anos, e a pequena Nauhí, de 1 ano e três meses.

Apaixonado por ciclismo

Adriana falou também que o marido era apaixonado por ciclismo e usava bicicleta como meio de locomoção.

Ele praticava o esporte como hobby e integrava grupo de ciclistas, mas tinha o sonho de investir profissionalmente na área.

O grupo Máquinas na Pista, do qual João Lucas fazia parte, lamentou a morte em publicação nas redes sociais.

"Difícil acreditar na sua partida precoce. Deus te receba de braços abertos e conforte dos coração dos seus familiares e amigos", escreveu o grupo, que também compartilhou diversos registros de João Lucas nas atividades.

Veja também

tráfico Polícia de São Paulo combate tráfico de anfetaminas