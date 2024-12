A- A+

Rio de Janeiro Homem morre sentado esperando atendimento em UPA no Rio; 20 pessoas são demitidas Entre os profissionais desligados estão quatro médicos, além de enfermeiros, recepcionistas e porteiros

A imagem de José Augusto morto, sentado na cadeira na sala de espera da unidade, viralizou nas redes sociais e gerou comoção. O caso é alvo de uma investigação da Polícia Civil e de sindicância. Conhecidos de José Augusto, 32 anos, que moram na região e frequentam a unidade, reforçaram a insatisfação com o atendimento médico recebido na UPA da Cidade de Deus.

A Comissão de Saúde da Câmara do Rio apura as circunstâncias da morte, e o Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para apurar responsabilidades sobre o óbito. O prazo é de 90 dias, mas pode ser antecipado.

José Augusto morava no Rio desde 2012. De dia, vendia artesanato na praia e, à noite, trabalhava como garçom em um restaurante na Rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Nos últimos meses, morava sozinho em Rio das Pedras, depois de romper com uma namorada.

Com dificuldades financeiras, José Augusto chegou a morar nas ruas de Copacabana, na Zona Sul. Quem conta é o porteiro Douglas. Ele definiu a situação como “absurda” e lembra que alertou funcionários da unidade que o caso do amigo parecia muito grave.

— Ele se queixava de muitas dores e vomitava. Fomos de van até a Cidade de Deus. Eu mesmo falei na recepção que se tratava de uma emergência. Voltei para casa para ficar com meu filho. No início da madrugada, começaram a aparecer imagens nas redes sociais de alguém que havia falecido na UPA. Voltei, reconheci o corpo e falei com a família — disse Douglas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) demitiu 20 funcionários que trabalhavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no momento em que José Augusto Mota da Silva morreu enquanto esperava a consulta. Entre os profissionais desligados estão quatro médicos, além de enfermeiros, recepcionistas e porteiros.

No sábado, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, já havia anunciado que toda a equipe de plantão da UPA Cidade de Deus seria demitida.

"Todos os profissionais que estavam no plantão da UPA Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão à sindicância e serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso", declarou Soranz por meio das redes sociais.

Douglas Batista da Silva, porteiro e amigo que acompanhava José Augusto, relatou que ambos chegaram à unidade por volta das 19h40, mas a triagem só foi realizada às 20h30. A declaração de óbito aponta que o falecimento ocorreu às 21h.

