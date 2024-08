Ciclista morre após cair em buraco e ser atropelado por caminhão em Olinda

A- A+

Um ciclista de 24 anos morreu, no começo da noite de terça-feira (27), na avenida Perimetral, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo as primeiras informações, ele caiu da bicicleta em buraco na via e foi em seguida atropelado por um caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 18h10.

De acordo com o Samu, o paciente já estava morto quando a equipe de resgate chegou ao local.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

VOOS Aeronaves que fazem voos turísticos no Rio assinam termo para não voar perto do Cristo Redentor