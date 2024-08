A- A+

Tromba-d'água Tromba d'água é vista no céu de Olinda na tarde desta sexta-feira (23); assista ao vídeo O fenômeno foi filmado por alguns moradores dos municípios de Olinda e Paulista

Uma tromba-d’água foi vista no céu de Olinda na tarde desta sexta-feira (23).



O fenômeno foi flagrado em vídeo, por moradores do município e de Paulista, ambos na Região Metropolitana do Recife.

Confira o vídeo:

De acordo com o Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o fenômeno é uma coluna (forma de funil) que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme.

"A água vista na nuvem funil principal são gotas de água formadas pela condensação", disse a agência em publicação em rede social.



Ainda de acordo com a Apac, nesta época do ano é comum o surgimento de tromba d´água.

"Esta é uma época comum de ter maiores registros devido a, historicamente, ter a intensificação dos ventos em PE", disse a agência, em nota.

