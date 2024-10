Cientistas apontam o exercício que ajuda a reduzir a fome; saiba qual

A- A+

Já sentiu a perda de apetite após uma corrida intensa? De acordo com pesquisadores, um treino vigoroso pode reduzir a fome, e as mulheres podem ser especialmente suscetíveis a essa resposta. As evidências foram publicadas na revista científica Journal of the Endocrine Society.

O estudo realizou uma análise dos efeitos da intensidade do exercício nos níveis de grelina, conhecida como "hormônio da fome". Ela funciona em formas aciladas (AG) e desaciladas (DAG), que são conhecidas por afetar o apetite.

Contudo, como apontam a equipe responsável pela pesquisa, os dados sobre o impacto da intensidade do exercício nos níveis de AG e DAG, e seus efeitos no apetite, são escassos e limitados principalmente aos homens.

Por isso, resolveram investigar os efeitos da intensidade das atividades físicas associada aos níveis de grelina do corpo de homens e mulheres.

"Descobrimos que exercícios de alta intensidade suprimiram os níveis de grelina mais do que exercícios de intensidade moderada. Além disso, descobrimos que os indivíduos se sentiam 'menos famintos' após exercícios de alta intensidade em comparação com exercícios de intensidade moderada", aponta a autora principal Kara Anderson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos.

Ao todo foram 14 participantes, oito homens e seis mulheres. Durante o estudo, eles jejuaram no período da noite e então fizeram exercícios de vários níveis de intensidade. Todas as atividades foram seguidas por medições de lactato sanguíneo e de apetite.

Segundo a pesquisa, as mulheres apresentaram níveis mais altos de grelina em comparação com os homens. Mas apenas as mulheres demonstraram "AG significativamente reduzido" após o exercício intenso.

Foto: Danie Reche/Pexels

"Descobrimos que a intensidade moderada não alterou os níveis de grelina ou levou a um aumento líquido. Essas descobertas sugerem que o exercício acima do limiar de lactato pode ser necessário para provocar uma supressão na grelina", analisa Anderson.

Por outro lado, a equipe reconhece que são necessários novos estudos para uma análise mais detalhada de como os efeitos das atividades físicas são diferentes em cada sexo.

"O exercício deve ser considerado uma 'droga', onde a 'dose' deve ser personalizada com base nos objetivos pessoais de um indivíduo. Nossa pesquisa sugere que exercícios de alta intensidade podem ser importantes para a supressão do apetite, o que pode ser particularmente útil como parte de um programa de perda de peso”, explica a pesquisadora principal.

Anteriormente, pesquisas mostraram outras ações da grelina no corpo em áreas como equilíbrio energético, homeostase da glicose, função imunológica, sono e memória.

O melhor horário para exercícios físicos que facilita a perda de peso

Pesquisadores do Karolinska Institutet, na Suécia, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, fazer atividade física na hora certa pode aumentar o metabolismo da gordura e contribuir para a perda de peso.

Segundo a equipe, o fim da manhã ou início da noite são os momentos ideais para o processo de diminuir alguns quilos. A equipe avaliou vários marcadores do metabolismo da gordura e analisou quais genes estavam ativos no tecido adiposo após o exercício.

Os resultados mostraram que a atividade física numa fase ativa precoce - ou, pela manhã - aumentou a expressão de genes envolvidos na degradação do tecido adiposo, na termogênese (produção de calor) e nas mitocôndrias no tecido adiposo, indicando uma maior taxa metabólica.

Veja também

OCEANO Cientistas alertam sobre colapso de sistema de correntes do oceano Atlântico